"Ein positiv Verrückter": Schalke-Legende adelt Keeper Fraisl

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Martin Fraisl hat beim FC Schalke 04 für den Moment Ralf Fährmann verdrängt

Mit einer starken Leistung im ersten Pflichtspiel für den FC Schalke 04 rechtfertigte Martin Fraisl am vergangenen Wochenende den Torwartwechsel beim FC Schalke 04. Für Klub-Legende Gerhard Kleppinger war von Anfang an klar, welches Potenzial in dem 28-Jährigen schlummert.

"Als Martin im Sommer zu S04 ging, hab ich mich als alter Schalker sehr gefreut, denn ich habe immer viel von ihm gehalten. Mir war gleich klar: Er wird Ralf Fährmann und Michael Langer, mächtig Konkurrenz machen", sagte Kleppinger der "WAZ". Der frühere Innenverteidiger kennt Fraisl aus gemeinsamen Tagen beim SV Sandhausen.

Für Kleppinger kam die Entscheidung von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis, dem Österreicher in der Liga ein Chance zu geben, deshalb nicht überraschend. Fraisl sei "vom Typ her eine klassische Nummer eins", betont er. "Martin ist ein mutiger Torwart, der nicht auf der Linie klebt und perfekt im Eins-gegen-eins ist. Der Junge ist ein toller Torwart und ein positiv Verrückter, der immer gewinnen will."

Martin Fraisl nutzt seine Chance beim FC Schalke 04

Grammozis hatte Fraisl am vergangenen Samstag im Gastspiel bei Hansa Rostock anstelle des zuletzt unsicher wirkenden Ralf Fährmann ins Tor gestellt. Der Sommerneuzugang hatte das Vertrauen mit mehreren exzellenten Paraden zurückgezahlt. Er war so ein wichtiger Faktor für den 2:0-Auswärtserfolg der Knappen.

Seine Entscheidung hatte Grammozis in erster Linie mit den starken Trainingsleistungen des Schlussmanns begründet, der sich nun gute Chancen auf eine dauerhafte Berufung zur Nummer eins ausrechnen kann.

Für Fraisl war indes immer klar, dass er sich nicht hinten anstellen würde. Schon bei seiner Verpflichtung auf Schalke im Sommer hatte er signalisiert, dass er mutig um seine Chance kämpfen wolle: "Ich war in den vergangenen Jahren immer Stammtorhüter. Ich weiß schon, was es heißt, voranzugehen. Ich bin jetzt kein klassischer Nur-Daumendrücker, der nur fürs Training da ist und lächelt."