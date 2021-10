Sam bedauert Schalke-Zeit: "Außendarstellung sehr negativ"

Alex Gottschalk/DeFodi.de

Sidney Sam spielte zwischen 2014 und 2017 für den FC Schalke 04

Nach 15 Jahren im Profigeschäft hat Sidney Sam seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen. In seiner aktiven Karriere erlebte der fünfmalige Nationalspieler viele Höhen und Tiefen. An sein Engagement beim FC Schalke 04 denkt der 33-Jährige nur ungern zurück.

"Jeder weiß, dass meine Zeit bei Schalke nicht gut war", erklärte Sam gegenüber "Sport1": "Das war umso enttäuschender, weil ich in Leverkusen Nationalspieler wurde. Den Wechsel zu den Königsblauen hatte ich mir sicherlich anders vorgestellt."

Im Sommer 2014 kehrte Sam der Werkself ablösefrei den Rücken und schloss sich dem FC Schalke 04 an. "Ich kam dahin und war leider am Anfang nur verletzt. Das hat sich so durchgezogen", begründete der gebürtige Kieler seine ernüchternde S04-Bilanz.

In drei Jahren absolvierte Sam gerade einmal 22 Pflichtspiele für die Knappen. Ein Tor gelang dem fünffachen Nationalspieler dabei nicht. Stattdessen musste Sam sogar zeitweise für die zweite Mannschaft auflaufen.

Von einigen Schalke-Fans wurde der Ex-Profi schnell als Söldner abgestempelt. "Leider wird man da schnell in eine Schublade gesteckt, man hat mich plötzlich in einem völlig falschen Bild gesehen. Die Außendarstellung war sehr negativ", wehrte sich Sam gegen dieses Image: "Ich war nie ein Söldner. Aber ich war außen vor und konnte nirgendwohin wechseln, das sah natürlich schlecht aus."

Sidney Sam über geplatzten Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Nach seinem Aus beim FC Schalke 04 stand Sam im Sommer 2017 vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt. Doch da der ehemalige Außenbahnspieler durch den Medizincheck fiel, entschieden sich die Hessen schließlich gegen eine Verpflichtung.

Ein Wechsel nach Frankfurt "wäre sensationell gewesen", blickte Sam auf den geplatzten Deal zurück. "Das ist ein großer Verein mit einem tollen Stadion und frenetischen Fans. Ich hatte mich damals schon nach einer Wohnung umgeschaut, doch leider kam es nicht zustande", so Sam.

Statt mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zu spielen, wechselte der langjährige Rechtsaußen nach zwischenzeitlichen Anstellungen beim SV Darmstadt 98 und beim VfL Bochum zum Ende seiner Laufbahn noch ins Ausland. Kurz vor seinem Karriereende spielte Sam gemeinsam mit Lukas Podolski beim türkischen Erstligisten Antalyaspor.

"Wir wohnten in der gleichen Gegend und haben uns gut verstanden. Das war alles top. Wir sind sowas wie Freunde geworden", verriet Sam, der die Zeit mit Podolski als "total entspannt" beschrieb.