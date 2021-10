Schalke 04 holt zwei FIFA-Talente - Kühle verlängert

Schalke 04

Eker, Kühle und Öztürk gehen für den FC Schalke 04 an den Start

Der FC Schalke 04 hat sein Team für die neue FIFA-Saison neu zusammengestellt. Ein eSportler der Königsblauen verlängerte seinen Vertrag, zwei neue talentierte Spieler stoßen zum Revierklub dazu.

Der Fußball-Zweitligist hat Hasan "Hassoo" Eker und Serhat "Serhatinho" Öztürk für die neue Spielzeit verpflichtet, wie der Klub am Freitag bekannt gab. Zudem konnte S04 Julius "Juli" Kühle binden. Das Trio soll in der neuen Saison "oben mitspielen", wie es in der Mitteilung heißt.

Kühle geht mit Schalke 04 nun schon in seine dritte Saison. "Mir gefällt es auf Schalke weiterhin sehr gut und ich hoffe, dass ich mich in der neuen Saison noch besser präsentieren kann als in der zurückliegenden", so der FIFA-Spieler. Er wolle "national wie international erfolgreich sein", mit seinen neuen Mannschaftskollegen sei "einiges zu holen".

Der 20 Jahre alte Öztürk freut sich über seinen Wechsel zu S04, "ein weltweit bekannter und erfolgreicher Verein mit super Fans". Öztürk ist amtierender Gewinner der Virtuellen Bundesliga Club-Meisterschaft.

FC Schalke 04 seit Jahren bei FIFA am Start

Der 23 Jahre Eker aus Dorsten gab gleich ein großes Ziel für die neugeschaffene Schalker Auswahl an: "Ich hoffe, dass wir so erfolgreich wie möglich sein werden - im besten Fall kommen wir direkt ins Grand Final."

Der FC Schalke 04 engagiert sich bereits seit 2016 in der Fußballsimulation FIFA. Mit den Neu-Verpflichtungen reagiert der Klub auf den Abschied von Tim Latka, der seit der Gründung der Schalker eSports-Abteilung unter Vertrag stand.

Die Königsblauen kündigten ebenfalls an, dass in Zukunft kleine interne FIFA-Turniere mit Teilnehmern des offenen Treffs des Schalker Fanprojekts organisiert werden. Genaue Termine wurden noch nicht genannt. Dabei soll das soziale Engagement des Klubs im Vordergrund der Aktion stehen, so der Revierklub.