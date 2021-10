Gladbachs Netz lehnte Angebot von ManCity ab

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Luca Netz will sich bei Gladbach festspielen

Luca Netz wechselte im Sommer von Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach. Nun bekannte der Youngster, dass er im Laufe seiner noch jungen Karriere bereits ein Angebot von Manchester City erhalten hatte - und ablehnte.

Luca Netz ist in Berlin aufgewachsen und durchlief seit 2010 sämtliche Junioren-Abteilungen des Hauptstadtklubs. Im Jahr 2018 hatte der U-Nationalspieler die Möglichkeit, ins Nachwuchszentrum von Premier-League-Klub Manchester City zu wechseln - eine Möglichkeit, die er jedoch ausschlug, wie er im Gespräch mit "Bild" offenbarte. "Weil ich finde, dass es Quatsch ist, in so jungen Jahren zu City zu wechseln."

Netz will seine Laufbahn vielmehr langsam angehen und stellte klar: "Auch, wenn ich jetzt noch einmal ein Angebot bekommen würde, würde ich ablehnen. Ich habe einen klaren Plan und da ist es aktuell für Premier League einfach viel zu früh."

Der 18-Jährige wolle zunächst im Trikot der Borussia Erfahrung sammeln um sich "stetig zu entwickeln". Erst dann könne man "weitersehen, was in ein paar Jahren passiert". Bei den Niederrheinern, die vier Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC überwiesen, besitzt der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2026.

Netz verfolgt großes Ziel

Unter Trainer Adi Hütter zähle der Youngster bereits drei Mal in der laufenden Bundesliga-Saison zur Gladbacher Startelf. Netz bekannte nicht damit gerechnet zu haben, dass er so schnell bei den Fohlen Fuß fassen kann, "aber ich habe es mir vorgenommen und gehofft, dass es klappt. Vor ein paar Monaten lag ich noch mit einem Fußbruch flach, wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich war froh, als das Gladbach-Angebot kam".

Derweil verfolgt der Abwehrspieler mit der Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land ein klares Ziel. "Zumal das Endspiel in Berlin sein wird, meiner Heimatstadt. Ich werde alles geben und hart arbeiten, um dort dabei sein zu können."

Bislang blickt Luca Netz auf 21 Spiele mit der U17-Nationalmannschaft des DFB zurück.