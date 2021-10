Regensburg kommt nicht über Remis hinaus

Eibner Pressefoto / Heike Feiner via www.imago-ima

Jahn Regensburg und der Karlsruher SC trennten sich unentschieden

Jahn Regensburg kommt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin eher schleppend vom Fleck - steht vorerst aber weiter an der Tabellenspitze.

Die Mannschaft von Mersad Selimbegovic kam am 9. Spieltag gegen den Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus, zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielen gelang dem SSV damit kein Sieg.

Mit nun 18 Punkten steht Regensburg ganz oben, der FC St. Pauli (16) kann im Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) aber vorbeiziehen. Am Samstag bewies der Jahn immerhin Moral: Marvin Wanitzek (14.) und Marco Thiede (51.) hatten Karlsruhe bereits mit zwei Toren in Führung gebracht, Andreas Albers (56., Handelfmeter) und Benedikt Gimber (58.) sicherten zumindest einen Punkt.

Karlsruhe, das im Mittelfeld der Tabelle steht, lieferte bei den so stark gestarteten Regensburger eine reife Leistung ab und überzeugte bis in die zweite Hälfte vor allem auch mit einer variablen Offensive. Zwei Minuten genügten den Gastgebern allerdings, um zurück ins Spiel zu finden, nach dem Ausgleich war es eine offene Begegnung.