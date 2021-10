Bericht: Bellingham-Eltern verhindern Länderspiel-Reise

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

BVB-Profi Jude Bellingham wird nicht zur englischen Nationalmannschaft reisen

Jude Bellingham präsentiert sich bei Borussia Dortmund in starker Verfassung. Dennoch steht der BVB-Profi nicht im Kader der englischen Nationalmannschaft. Der Youngster möchte in der anstehenden Länderspielpause durchschnaufen. Eine Entscheidung, die der 18-Jährige offenbar nicht alleine getroffen hat.

Wenn die Three Lions in der WM-Qualifikation auf Andorra und Ungarn treffen, wird Jude Bellingham nur vor dem Fernseher sitzen. So reist der zentrale Mittelfeldspieler nicht zur englischen Nationalmannschaft und wird stattdessen regenerieren.

Wie "Bild" berichtet, stecken Bellinghams Eltern hinter der Entscheidung. Demzufolge haben Denise und Mark Bellingham gemeinsam mit Englands Fußball-Verband beschlossen, dass der Dortmunder Stammspieler eine Pause benötigt.

BVB begrüßt Bellingham-Entscheidung

Trotz seines jungen Alters spielt der achtfache Nationalspieler beim BVB eine große Rolle. In der laufenden Saison stand Bellingham bislang in jedem der elf Pflichtspiele in der Startelf. Kein Wunder, dass der BVB die Länderspiel-Auszeit begrüßt.

"Jude ist 18 Jahre alt und hatte wenig Urlaub. Wir begrüßen es und stehen hinter der Entscheidung, weil Jude viel belastet wurde. Es wird dem Jungen guttun, ein paar Tage durchschnaufen zu können", sagte Trainer Marco Rose bei "Sky". Die Entscheidung sei "sehr schlau", so der 45-Jährige.

England-Coach Gareth Southgate begründete den Bellingham-Verzicht ebenfalls mit der hohen Belastung. "Jude hat eine Menge Spiele zurzeit", sagte der Nationaltrainer: "Er spielt Champions-League-Spiele, Liga-Spiele. Als 18-Jähriger hatte er eine volle Saison letztes Jahr ohne Pause."

Neben Bellingham verzichtet Southgate ebenfalls auf Mason Greenwood von Manchester United. Beide Spieler müssten "körperlich noch wachsen", erklärte Southgate, der seit 2016 im Amt ist.