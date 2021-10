Haaland fällt auch für Länderspiele aus

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Haaland wird für die kommenden Länderspiele ausfallen

Erling Haaland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wird aufgrund seiner muskulären Probleme auch die wichtigen WM-Qualifikationsspiele von Norwegen gegen die Türkei und Montenegro (8. und 11. Oktober) verpassen.

Wie der BVB am Sonntag bestätigte, wird der am Oberschenkel verletzte Haaland wie ursprünglich geplant in Dortmund bleiben, um die Genesung nicht zu gefährden.

Trainer Marco Rose hatte sich schon nach dem 2:1 (1:1) gegen den FC Augsburg klar positioniert. "Für Norwegen sieht es nicht gut aus. Das sagt auch Erling", sagte Rose.

Norwegens Nationaltrainer Staale Solbakken hatte erklärt, die Tür für Haaland offen zu halten. "Erling probiert seit Tagen zu spielen. Es ging in der Champions League nicht, und es ging heute nicht. Er ist ein Mensch und keine Maschine. Wir müssen den Jungen gesund bekommen", sagte Rose. Haaland hat aufgrund seiner Verletzung bisher drei Spiele verpasst.