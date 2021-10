"Wir werden alles versuchen": BVB kämpft um Haaland

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Verlässt Erling Haaland den BVB?

Erling Haaland kann Borussia Dortmund im kommenden Sommer durch eine Ausstiegsklausel verlassen. Während bereits munter über den künftigen Arbeitgeber des Angreifers spekuliert wird, kämpft der BVB weiterhin um den Norweger.

"Wir werden alles versuchen, ihm eine Perspektive zu zeigen. Erling will geliebt werden, er fiebert hier mit. Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn er für sich entscheidet, den nächsten Schritt zu machen", sagte Sebastian Kehl, der bei den Schwarz-Gelben als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung fungiert, bei "Sky".

Haaland kann den BVB aufgrund einer Klausel für die kolportierte Summe von 75 Millionen Euro nach der laufenden Saison verlassen. Dass die Dortmunder im Vergleich zu anderen Klubs nicht die allerbesten Argumente haben, ist Kehl bewusst.

"Wir müssen in der Realität bleiben. Wir sind in einer anderen wirtschaftlichen Situation als Vereine, die 150 bis 200 Millionen Euro mehr Umsatz machen als der BVB", erklärte der 41-Jährige, fügte aber gleichzeitig an: "Trotzdem ist es uns immer wieder gelungen, unsere Topspieler eine Weile zu halten."

BVB will Transferpolitik treu bleiben

Früher oder später muss sich der BVB allerdings nach einem Nachfolger für Haaland umsehen. Dabei möchten die Dortmunder ihrer Linie - Nachwuchsspieler zu verpflichten und weiterzuentwickeln - treu bleiben.

"Wir sind die Topadresse für junge Spieler. Wir müssen aber mit wirtschaftlichem Augenmaß und einer klugen Personalpolitik handeln", verriet Kehl.

Der BVB wolle in jeder Saison um Titel mitspielen. "Das haben wir letztes Jahr geschafft", sagte Kehl: "Wenn die Bayern schwächeln sollten, müssen wir da sein. Wenn sie so performen wie in den letzten Jahren, dann wird es allerdings schwierig." Durch den jüngsten 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg hat der BVB zumindest den Anschluss an die Spitze gewahrt.