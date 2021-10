Unter diesen Umständen: Zorc mit BVB-Auftritt zufrieden

Revierfoto via www.imago-images.de

Michael Zorc war mit der Leistung des BVB zufrieden

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat am 7. Spieltag einen Arbeitssieg gegen den FC Augsburg eingefahren. BVB-Sportdirektor Michael Zorc war angesichts der Umstände hinterher sehr zufrieden mit der Leistung der Schwarz-Gelben.

Raphael Guerreiro (10.) per Foulelfmeter und Julian Brandt nach Vorlage von Marco Reus (51.) haben dem BVB beim 2:1-Sieg gegen Augsburg die drei Punkte beschert. Zwischenzeitlich hatte Andi Zeqiri (35.) für die Fuggerstädter ausgeglichen.

"Wir haben sicherlich schon spektakulärer und besser gespielt", bekannte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im Nachgang an die Partie gegenüber "Ruhr Nachrichten", "aber es ging auch vor dem Hintergrund der personell angespannten Situation mit einigen Ausfällen und mehreren angeschlagenen Spielern darum zu gewinnen - und das haben wir erledigt."

BVB-Trio wohl nicht gravierender verletzt

Denn: In Erling Haaland fiel etwa erneut Dortmunds bester Angreifer verletzungsbedingt aus. Der Norweger fehlte abermals aufgrund von muskulären Problemen. Eine ähnliche Verletzung beklagen die Offensivspieler Giovanni Reyna und Steffen Tigges, Mittelfeldmann Mahmoud Dahoud hatte jüngst eine Innenbanddehnung im Knie erlitten. Seit längerer Zeit fehlt zudem Rechtsverteidiger Mateu Morey, der sich im Endspurt der Vor-Saison das Kreuzband gerissen hatte.

Gegen Augsburg musste Trainer Marco Reus außerdem mehrfach personell reagieren: Marius Wolf (Sprunggelenk), Mats Hummels (Oberschenkelprobleme) und Thomas Meunier (offene Wunde am Knie) mussten allesamt in der 2. Halbzeit ausgewechselt werden. Nico Schulz, Marin Pongracic und Thorgan Hazard kamen im Gegenzug aufs Feld. Immerhin konnte Emre Can nach Einwechslung sein Bundesliga-Comeback feiern.

So gesehen kommt die Bundesliga-Pause für die Borussia nun gerade recht. Nach der Länderspielphase trifft der BVB am 16. Oktober auf Mainz 05 (15:30 Uhr). "Ruhr Nachrichten" zufolge sind Wolf, Hummels und Meunier nicht gravierender verletzt.