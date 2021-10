Konkurrenz für BVB und Bayern: Topklubs heiß auf Werner

Paul Marriott via www.imago-images.de

Timo Werner soll unter anderem vom FC Bayern und dem BVB beobachtet werden

Der FC Bayern und der BVB sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Gedanken spielen, Nationalspieler Timo Werner im kommenden Sommer zu verpflichten. Ein Wechsel des Stürmers scheint durchaus möglich, allerdings bekommen die beiden Bundesligisten nun mehr und mehr Konkurrenz.

Nach 292 torlosen Minuten beendete Timo Werner am Samstag endlich seine Flaute in der Premier League. Der Nationalspieler traf beim 3:1-Sieg des FC Chelsea gegen den FC Southampton zum vorentscheidenden 2:1 und bejubelte seinen ersten Saisontreffer.

Dass der 25-Jährige nicht schon mehr Tore auf dem Konto hat, liegt vor allem an Romelu Lukaku. Seit der Belgier in London angekommen ist, genießt er das Vertrauen von Trainer Thomas Tuchel. Für Werner bleibt in der Regel nur der Platz auf der Bank oder aber der ein oder andere Joker-Einsatz.

Mit dieser Rolle ist der Torjäger unzufrieden, denkt deswegen angeblich auch über einen Abschied nach. Die Blues sollen einem Verkauf ebenfalls offen gegenüber stehen.

Sowohl der FC Bayern als auch der BVB wurden in den vergangenen Wochen als mögliche Abnehmer gehandelt. In München könnte Werner in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, wenn der Pole sich im nächsten Jahr tatsächlich dazu entscheidet, seine Zelte an der Isar abzubrechen.

In Dortmund wiederum wird aller Voraussicht nach ein Erbe für Erling Haaland gesucht. Der Norweger wird den BVB wohl verlassen, jeder zahlungskräftige Klub in Europa soll seine Fühler schon ausgestreckt haben.

Konkurrenz für BVB und Bayern

Doch Werner könnten nicht nur aus der Bundesliga Angebote ins Haus flattern. In spanischen und italienischen Medien heißt es, dass sich nun auch zwei andere Spitzenklubs um den Stürmer bemühen könnten. Dabei soll es sich um Juventus Turin und Atlético Madrid handeln.

Ob sich Werner einen Wechsel in die Serie A bzw. La Liga vorstellen kann, ist nicht überliefert. Deutlich wahrscheinlicher ist aber wohl eine Rückkehr nach Deutschland. Hier könnte der FC Bayern die Nase gegenüber dem BVB vorn haben. Nicht nur, weil die Münchner dem 25-Jährigen mehr Gehalt bieten können, sondern weil Werner auch einen guten Draht zu Julian Nagelsmann pflegen soll.