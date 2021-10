"Deutlich weiter": Kehl lobt BVB-Matchwinner Brandt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

BVB-Profi Julian Brandt befindet sich in aufsteigender Form

Mit seinem Siegtor gegen den FC Augsburg bescherte Julian Brandt Borussia Dortmund drei wichtige Punkte im Titelrennen. Zwar muss der offensive Mittelfeldspieler weiterhin um seinem Platz beim BVB kämpfen, intern ist man mit den jüngsten Leistungen des 25-Jährigen allerdings zufrieden.

Nachdem Julian Brandt in der vergangenen Saison kaum eine Rolle spielte, präsentiert sich der Ex-Nationalspieler in der laufenden Saison in aufsteigender Form. So absolvierte der Mittelfeldmann, der zwischenzeitlich mit einer Corona-Infektion sowie einer Muskelverletzung passen musste, bislang sechs Pflichtspiele für den BVB. Dabei gelangen Brandt zwei eigene Treffer.

"Julian hat sich in der Vorbereitung einiges erarbeitet. Das zeigt, dass er in dieser Saison etwas vorhat", lobte Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl den BVB-Profi für seine bisherigen Auftritte gegenüber dem "kicker".

Brandt wirke "deutlich weiter" in seinem Spiel. Zudem attestierte Kehl dem gebürtigen Bremer eine "positive" Entwicklung, wenngleich Brandt noch viele "Potenziale" besitze, "die er noch weiter ausschöpfen kann".

Sein Aufschwung liege allen voran an BVB-Trainer Marco Rose, verriet der ehemalige Leverkusener. "Marco gibt mir ein Riesenvertrauen", erklärte Brandt: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir verstehen uns gut. Er spricht aber auch die Dinge an, die ihm nicht gefallen."

Brandt sieht Fortschritt beim BVB

Beim 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg zahlte Brandt das neu gewonnene Vertrauen zurück. Trotzdem fand der Dortmunder noch einen Kritikpunkt.

"Ich habe mich geärgert, dass wir es nicht hinbekommen haben, noch ein drittes Tor zu schießen. Dann hätten wir nicht bis zur 90. Minute den Stress gehabt", resümierte Brandt, fügte aber gleichzeitig an: "Letzte Saison hätten wir noch den Ausgleich bekommen. In dieser Saison halten wir gut dagegen und bringen es über die Bühne."

Durch den Zittersieg gegen den FC Augsburg rangiert der BVB zur Länderspielpause auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf den FC Bayern und Bayer Leverkusen beträgt lediglich einen Zähler.