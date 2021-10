HSV vor Verpflichtung von Ex-Bayern-Talent?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Kilian Senkbeil spielte bis zum Sommer beim FC Bayern

Das Unternehmen Aufstieg läuft für den HSV auch in diesem Jahr nicht nach Plan. Doch Sorgen gibt es bei den Hanseaten nicht nur mit Blick auf die Zweitligamannschaft. Auch die Regionalliga-Reserve der Rothosen läuft den eigenen Ansprüchen bislang hinter. Ein ehemaliger Profi des FC Bayern München könnte das Team nun verstärken.

Wie die "Hamburger Morgenpost" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, befindet sich Ex-Bayern-Talent Kilian Senkbeil derzeit beim HSV im Probetraining. Nach der Verletzung von Luca Benz fehlt dem Team ein Abwehrspieler, Senkbeil könnte diese Lücke schließen.

Ein finales Urteil haben die Verantwortlichen allerdings noch nicht gefällt. Senkbeil muss sich demnach in den nächsten Tagen erst im Training beweisen, um auf eine Chance bei den Rothosen hoffen zu dürfen.

Der 22-Jährige stand in der vergangenen Saison noch beim FC Bayern unter Vertrag, kam dort immerhin 14 Mal für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz. Seit 2018 war Senkbeil Angestellter des Rekordmeisters. Sein Potenzial abrufen konnte er an der Isar aber nie. Besonders bitter verlief für ihn die Spielzeit 2018/19, in der er durch zwei schwere Knieverletzungen ausgebremst wurde.

Zuletzt war der ehemalige U-Nationalspieler, der in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet wurde, vereinslos.

HSV-Reserve nimmt Playoff-Plätze ins Visier

Der Reservemannschaft des HSV rangiert in der Regionalliga Nord aktuell nur dem siebten Platz. Nach vier sieglosen Spielen in Folge feierte das Team von Trainer Pit Reimers am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen den Heider SV erstmals seit langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis.

Um in die Playoffs zu kommen, müssen die Hamburger mindestens Platz fünf erreichen. Mit einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf diesen im Moment vier Punkte.