Awoniyi: Für Mainz zu teuer, für Union Gold wert

Patrick Scheiber via www.imago-images.de

Taiwo Awoniyi überzeugt bei Union Berlin

Taiwo Awoniyi kommt bei Union Berlin immer besser in Fahrt - was der pfeilschnelle Stürmer auch seinen Ex-Verein Mainz 05 schmerzhaft spüren lässt.

Natürlich hatte Christian Heidel seine Fühler auch nach Taiwo Awoniyi ausgestreckt, doch der umtriebige Sportvorstand des FSV Mainz 05 biss bei seinem Kumpel Jürgen Klopp auf Granit.

"Wir haben über ihn gesprochen, aber ich habe keinen Rabatt bekommen", erzählte Heidel über die ehemalige Mainzer Leihgabe von Klopps FC Liverpool, und deshalb war Awoniyi "sicherlich nicht finanzierbar".

So bekam Heidel eben beim 1:2 (1:0) gegen Union Berlin vom Doppeltorschützen Awoniyi schmerzlich vor Augen geführt, was ihm da entgangen war. Denn anders als Mainz konnten die Köpenicker im Sommer nach der Leihe in der Vorsaison rund 6,5 Millionen Euro nach Liverpool überweisen - und erfreuen sich nun immer mehr an ihrem Rekordtransfer.

Awoniyi verewigt sich in den Geschichtsbüchern

Mit seinem Doppelpack in Mainz, wo er in der Saison 2019/20 zwölf Einsätze (ein Tor) bestritt, schraubte der pfeilschnelle nigerianische Stürmer sein Konto auf fünf Treffer nach sieben Spieltagen hoch. Er sicherte sich sogar einen Platz in den Union-Geschichtsbüchern: Der Ausgleich des 24-Jährigen war das 100. Tor in der noch jungen Bundesligageschichte der Eisernen.

Während Awoniyi aus Respekt seine beiden Kontertore beim alten Arbeitgeber nicht bejubelte, fiel das Lob seiner Kollegen umso überschwänglicher aus. "Er hat viel Aufwand betrieben, er ist viel gelaufen, er war unermüdlich", sagte Union-Trainer Urs Fischer, und Mitspieler Grischa Prömel schwärmte: "Unfassbar, er ist einfach ein super Junge, der lange noch nicht am Ende ist."

Auch in Mainz blicken sie deshalb etwas neidvoll nach Berlin. "Ich fand ihn schon immer gut", sagte Heidel: "Wie man gesehen hat, zu Recht."