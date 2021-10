Wettbieten um "neuen Haaland"? FC Bayern erhält Konkurrenz

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Wird offenbar vom FC Bayern, Real Madrid und weiteren Topklubs gejagt: Benjamin Sesko

RB Salzburg hat neben Karim Adeyemi ein weiteres Sturmtalent in den eigenen Reihen. Benjamin Sesko erinnert mit seiner Spielanlage insbesondere an BVB-Star Erling Haaland. Aufgrund dessen wurde der Slowene bereits mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Allerdings droht den beiden Bundesligisten angeblich große Konkurrenz.

Der 18-jährige Benjamin Sesko gehört bei RB Salzburg bereits regelmäßig der Startelf an. Schon vor seinem Wechsel zu den Österreichern sollen viele große Vereine am Slowenen interessiert gewesen sein – darunter auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Nun sollen neben dem FC Bayern auch Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid Sesko auf dem Zettel haben. Wie die spanische "AS" vermeldet, passe dieses Vorgehen zur neuen Transferpolitik der Königlichen, die in der Vergangenheit immer öfter junge Talente nach Madrid lockten. Dennoch bemühe sich der Hauptstadtklub auch weiterhin um Kylian Mbappé und BVB-Star Erling Haaland, heißt es.

In Österreich wird Sesko mit Letzterem regelmäßig verglichen. Der 1,94 Meter große Stürmer verfügt über eine ähnliche Physis wie Haaland und ist ebenfalls pfeilschnell. In der vergangenen Saison etablierte sich Sesko beim FC Liefering, dem Salzburger Farmteam in der 2. Liga, und erzielte 21 Tore.

Nun bildet der Mittelstürmer bei RB Salzburg ein torgefährliches Duo mit dem deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi. In der aktuellen Saison erzielte Sesko bislang sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

RB Salzburg nur ein Zwischenstation für Benjamin Sesko

Die Entscheidung, als Jugendlicher nicht bei einem europäischem Topteam zu unterschreiben, sondern in Salzburg, war offenbar die richtige. "Wir hatten viele Angebote von richtig großen Vereinen. Hätten wir uns für das Geld entschieden, wäre Benjamin nach England oder Italien gewechselt", teilte sein Berater Elvis Basanovic 2019 dem Online-Portal "Spox" mit.

Das Interesse an Sesko wird sicherlich nicht abklingen. Salzburg dürfte nur eine Zwischenstation für das Sturm-Talent sein.