Juventus heiß auf BVB-Star

Zieht es BVB-Profi Axel Witsel bald zu Juventus?

Juventus hatte im vergangenen Transferfenster Interesse an einer Verpflichtung von BVB-Profi Axel Witsel. Die Italiener sollen einem Medienbericht zufolge weiterhin über eine Verpflichtung des Belgiers nachdenken.

Wie das Online-Portal "Calciomercato" vermeldet, soll der italienische Rekordmeister Juventus immer noch an einer Verpflichtung von Axel Witsel interessiert sein.

Zuletzt versuchten die Bianconeri ihren Kader zu verjüngen und holten viele talentierte Spieler wie Moise Kean oder Kaio Jorge, aber Trainer Massimiliano Allegri ist erwiesenermaßen ein großer Befürworter erfahrener Akteure.

BVB ließ Axel Witsel nicht ziehen

Doch der BVB ließ Witsel Ende August nicht ziehen. Im Sommer könnte der belgische Nationalspieler den Revierklub ablösefrei verlassen.

2018 schloss sich Witsel für 20 Millionen Euro der Borussia an. Zuvor verbrachte der Mittelfeldspieler eineinhalb Jahre in China bei Tianjin Tianhai, nachdem er viereinhalb Jahre für Zenit St. Petersburg auflief.

In der aktuellen Saison stand Witsel für den BVB in allen Bundesliga-Partien in der Startelf und kam auch in den anderen Wettbewerben in jedem Spiel zum Einsatz. Das lag jedoch auch daran, dass immer wieder andere Mittelfeldspieler sowie Innenverteidiger aus verletzungsbedingten Gründen ausfielen.

Witsel: ablösefreier Wechsel oder Vertragsverlängerung?

Witsel, der im Januar 33 Jahre alt wird, gehört trotz der hohen Spielanteile keineswegs zu den fest eingeplanten Akteuren für die kommende Saison. Die "WAZ" will erfahren haben, dass ein ablösefreier Abgang im nächsten Sommer der wahrscheinlichste Ausgang der Personalie sei.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte zuletzt im "Doppelpass" bei "Sport1", dass sich der Klub alle Türen offen hält. "Wenn wir das Gefühl haben, dass Axel eine gute Saison spielt und sich fit fühlt, sehe ich da kein großes Problem", betonte der 62-Jährige.