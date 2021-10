Terodde dachte über Karriere-Ende nach

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Simon Terodde ist heute die Lebensversicherung des FC Schalke 04

Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde vom FC Schalke 04 dachte bereits im Alter von 21 Jahren über ein Ende seiner Profi-Laufbahn nach. Unter anderem ein damaliger Nachwuchscoach des 1. FC Köln hielt den heute 33-Jährigen von diesem Schritt ab.

In der 77. Spielminute war es soweit: Mit seinem Treffer zum 3:0 des FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt trug sich Simon Terodde in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs ein. 153 Mal knipste der gebürtige Münsterländer nun in der 2. Bundesliga und zog damit mit Rekord-Torjäger Dieter Schatzschneider gleich.

Schon nach der Länderspielpause beim Schalker Gastspiel bei Hannover 96 (15. Oktober) könnte Terodde seine beeindruckenden Leistungen im Unterhaus mit einem weiteren Treffer und damit der alleinigen Bestmarke krönen.

Wie Terodde nach der Partie gegen Ingolstadt enthüllte, hätte es diese erfolgreiche Profi-Laufbahn fast gar nicht gegeben. 2009 dachte er nämlich nach eigener Aussage über ein Karriere-Ende nach.

Darum dachte Simon Terodde ein Karriere-Ende nach

Bei seinem Ausbildungsverein MSV Duisburg war ihm in der zweiten Liga der Durchbruch verwehrt geblieben. Auch bei Fortuna Düsseldorf eine Spielklasse tiefer hinterließ Terodde keinen nachhaltigen Eindruck.

Sogar in der Zweitvertretung des 1. FC Köln in der Regionalliga West war er zunächst von einem Stammplatz weit entfernt. "Ich habe auf der Bank gesessen und schon überlegt, wie mein Weg weitergehen soll", sagte Terodde der "WAZ". Im Raum stand eine Rückkehr in seinen Ausbildungsberuf als Industriemechaniker.

Seine Familie und auch Kölns damaliger U23-Trainer Frank Schaefer hielten ihn jedoch von diesem Schritt ab. "Ich hatte gute Gespräche mit ihm. Er hat mir die Augen geöffnet, dass es nicht nur wichtig ist, Tore zu schießen, sondern auch gegen den Ball zu arbeiten", schilderte Terodde.

Durchbruch beim 1. FC Köln und viele, viele Tore

Unter Schaefer startete der heutige Schalke-Knipser im Unterbau des FC in der Folge richtig durch und verdiente sich auf diesem Wege die Beförderung zu den Profis.

Stationen bei Union Berlin, beim VfL Bochum, beim VfB Stuttgart, erneut beim 1. FC Köln, beim Hamburger SV sowie im vergangenen Sommer der Wechsel zu Schalke folgten - und viele, viele Tore.

"Der Schritt von der 2. Liga zurück in die Ausbildung war für mich eminent wichtig, sonst würde ich vielleicht nicht hier stehen", blickte Terodde nach seinem Rekord-Auftritt gegen Ingolstadt zurück.