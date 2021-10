Zukunft "total offen": Lewandowski will Vertrag bis 2025

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Robert Lewandowski will wohl beim FC Bayern bleiben

Auch mit 33 Jahren gehört Robert Lewandowski beim FC Bayern zu den Schlüsselspielern. Doch noch ist unklar, ob der Angreifer den Münchnern über den Sommer 2023 hinaus erhalten bleiben wird. Der Pole selbst soll sich eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister durchaus vorstellen können.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk erfahren haben möchte, würde Lewandowski sein Arbeitspapier beim FC Bayern gerne bis 2025 ausweiten. Demzufolge wünscht sich der Torjäger, dass der Rekordmeister dahingehend Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Laut "Sport1"-Reporter Florian Plettenberg hat es bislang noch keinen Austausch zwischen Lewandowskis Berater Pini Zahavi und den Münchnern Vereinsbossen gegeben. So soll Lewandowskis Zukunft beim FC Bayern "total offen" sein.

Der Weltfußballer möchte noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen. "Körperlich bin ich fit, die Mentalität habe ich ebenfalls. Vielleicht kann ich die Latte weiter nach oben schieben. Ich bin mir sicher, dass ich noch mindestens vier Jahre spielen kann", erklärte Lewandowski zuletzt gegenüber der "Sport Bild".

Lewandowski will sich auf den FC Bayern konzentrieren

Ob der Mittelstürmer die komplette Zeit beim FC Bayern verbringen wird, ist jedoch weiterhin unklar. Vor wenigen Wochen bestätigte der Pole, dass er sich in seiner Karriere noch einmal ein neues Abenteuer vorstellen könnte.

Allerdings betonte Lewandowski gleichzeitig: "Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen. Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen." Er sei derzeit "zu 100 Prozent auf Bayern München fokussiert, ich denke an nichts anderes als an meine Mannschaft", versicherte Lewandowski.

In der laufenden Saison erzielte der Torgarant in zehn Pflichtspielen bislang 13 Treffer und steuerte zudem eine Vorlage bei. Somit hat Lewandowski die sportlichen Argumente für eine Weiterbeschäftigung auf seiner Seite.