Senkrechtstarter Bellingham: "Nicht viele haben das Glück"

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Jude Bellingham ist längst Stammspieler beim BVB

Jude Bellingham hat sich trotz seiner jungen Jahre als wichtige Stammkraft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund etabliert. Der neue Publikumsliebling des BVB hat nun über seine Ziele gesprochen - sowohl über die auf als auch abseits des Platzes.

"Dortmund repräsentiert in der Welt des Fußballs Leidenschaft. Die Kultur hier ist sehr verschieden zu der, die ich aus meiner Heimat gewohnt bin. Ich glaube aber, dass ich sie genauso verinnerlicht habe wie den Fußball", sagt Jude Bellingham in einem von EA Sports produzierten Video, das der Videospielhersteller über YouTube verbreitete.

Der 18-Jährige, der zu den Botschaftern der Fußballsimulation FIFA 22 gehört, gibt in dem Clip auch einen Einblick in seine persönlichen Ambitionen in der neuen Heimat: "Ich will versuchen so viel Deutsch zu lernen wie ich kann. Ich möchte rausgehen und erkunden und das Gefühl haben, dass ich Teil der Stadt bin und nicht nur Teil eines Fußballklubs."

Der junge Engländer, der im Sommer 2020 vom Zweitligisten Birmingham City zum BVB kam, hat die Fans der Schwarz-Gelben längst im Sturm erobert. In der laufenden Spielzeit stand er in bislang jedem Pflichtspiel in der Startelf von Trainer Marco Rose.

Bellingham: Bin "in einem Jahr um viele Jahre reifer geworden"

Der zentrale Mittelfeldspieler besticht durch Lauffreude, Einsatz und Torgefahr, war er in sieben Liga-Spielen doch bereits an drei Treffern direkt beteiligt. "Meine Spielweise spiegelt auch meine Herkunft wider. Ich denke, es ist der Stil der Arbeiterklasse, denn mein Spiel basiert auf Energie und harter Arbeit."

Bellingham habe schon im Birmingham-Trikot in der englischen Championship "sehr viel gelernt" und spüre, dass er "in einem Jahr um viele Jahre reifer geworden" ist. "Ich habe viel darüber gelernt hart zu spielen und wie ich meinen Körper abseits des Platzes vorbereiten muss und welche Mentalität ich brauche."

Der Youngster ist zudem dankbar, diese Erfahrung schon so früh machen zu können, "nicht viele Spieler haben das Glück". In Dortmund geht es für Bellingham nun darum sich weiter zu verbessern. "Ich schaue nicht zurück, um mir zu verdeutlichen wie weit ich gekommen bin, sondern versuche eher zu sehen, wie weit ich noch gehen kann."