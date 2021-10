Medien: BVB würde für Haaland an die Schmerzgrenze gehen

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Erling Haaland ist der Torgarant beim BVB

Erling Haaland ist längst das Aushängeschild von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Zahlreiche Top-Klubs wollen den BVB-Angreifer im nächsten Sommer verpflichten. Um das zu verhindern, sind die Schwarz-Gelben angeblich bereit, bis an die Schmerzgrenze zu gehen.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wollen Erling Haaland unbedingt halten. Zwar besitzt der Norweger noch einen Vertrag bis 2024, eine im kommenden Sommer greifende Ausstiegsklausel ermöglicht es der Konkurrenz jedoch, den Top-Torjäger weit unter Marktwert zu verpflichten: Berichten zufolge wären "nur" 75 Millionen Euro fällig, die Summe könnte durch Bonuszahlungen noch auf 90 Millionen Euro anwachsen.

Um Haaland mindestens noch ein weiteres Jahr an den Klub zu binden, wären die Dortmunder offenbar zu einer satten Gehaltserhöhung bereit. Wie "Sport Bild" berichtet, könnte er bald bis zu 15 Millionen Euro jährlich verdienen. "Sport1" hatte zuletzt von 13 Millionen Euro berichtet.

Somit würde der 21-Jährige in die Riege der absoluten Top-Verdiener bei der Borussia aufsteigen. Bislang streicht er rund acht Millionen Euro pro Jahr ein. Allerdings: Verhandlungen über eine Anpassung des Vertrags gab es dem Bericht zufolge noch nicht.

BVB: Welche Rolle spielt Ausrüster Puma im Haaland-Poker?

Unterdessen könnte auch BVB-Ausrüster Puma eine zentrale Rolle bei der Mission spielen, Haaland länger im Ruhrgebiet zu halten. Sein eigener Ausrüstervertrag mit Nike läuft aus, zum Jahreswechsel kann er wechseln. Puma sei einer der Konzerne, die sich nun um eine Zusammenarbeit mit dem Torjäger bemühen, so "Sport Bild". Eines der großen Zugpferde von Puma ist seit mehreren Jahren BVB-Kapitän Marco Reus.

Läuft es jedoch auf einen Transfer im Sommer hinaus, scheint Real Madrid weiterhin Favorit zu sein. Der spanische Rekordmeister will um Haaland und Kylian Mbappé, den zweiten begehrten Top-Stürmer in Europa, eine neue Mannschaft aufbauen. Da Mbappés Vertrag bei PSG im Sommer ausläuft, könnten die Königlichen die Millionen in einen Haaland-Transfer investieren.

Der BVB hätte in diesem Fall wohl finanziell kaum eine Möglichkeit, mit dem Vertragsangebot von Real Madrid mitzuhalten. Zuletzt hatte etwa die "Gazzetta dello Sport" behauptet, Spielerberater Mino Raiola fordere ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für seinen Klienten.