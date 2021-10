Ex-Schalke-Coach Tedesco hat zwei neue Jobangebote

Anton Novoderezhkin via www.imago-images.de

Domenico Tedesco hat sich nach seinem Aus beim FC Schalke wieder hochgearbeitet

Einst wurde Domenico Tedesco beim FC Schalke 04 als großer Hoffnungsträger für die Zukunft gefeiert, Anfang 2019 musste der Trainer die Knappen allerdings vorzeitig verlassen. Seither hat sich der Deutsch-Italiener in Russland einen Namen gemacht. Von dort erklingen nun erneut Lockrufe, allerdings auch aus Belgien.

Im Sommer hatte Tedesco sein erfolgreiches Engagement bei Spartak Moskau beendet und in der Folge einige attraktive Jobangebote aus aller Welt ausgeschlagen.

Wie es scheint, ist der 36-Jährige weiterhin heiß begehrt. Nach Informationen des russischen Portals "Championat" zählt Tedesco aktuell zum Kandidatenkreis bei Spartaks Stadtrivalen Lok Moskau. Dort hat Ralf Rangnick seit einigen Monaten als Head of Sports and Development das Sagen.

Erst am Dienstag hatte der Klub seinen bisherigen Coach Marko Nikolic vor die Tür gesetzt. Dass Tedesco ihn demnächst ersetzt, ist indes extrem unwahrscheinlich, schließlich hatte der Ex-Schalker bei Spartak in erster Linie aufgehört, um mit seiner Familie wieder in Deutschland leben zu können. Laut "Sport-Express" hat sich an diesem Entschluss nichts geändert.

Neben Tedesco soll auch Robert Klauß vom 1. FC Nürnberg ein Anwärter bei Lok Moskau sein.

Tedesco auch in Belgien umworben

Unterdessen wird Tedescos Name derzeit auch in Belgien gehandelt. Dort sucht Standard Lüttich nach einem neuen Linienchef.

Wie "La Capitale" berichtet, ist Tedesco neben Alexander Blessin (KV Oostende) und Sabri Lamouchi (vereinslos) einer von drei Kandidaten beim wallonischen Erstligisten. Laut "Transfermarkt" haben zwischen dem Fußballlehrer und dem Verein aber bislang keine Gespräche stattgefunden.

Ohnehin bleibt abzuwarten, ob Tedesco nicht lieber in die 1. oder 2. Bundesliga zurückkehren will. Viele Schalke-Fans träumen von einem Comeback des ehemaligen Trainers.