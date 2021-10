Ehemaliger Schalke-Flirt als "Option B" für Haaland?

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Dusan Vlahovic gilt als Alternative für BVB-Star Erling Haaland

Dass Borussia Dortmunds Erling Haaland bei fast allen europäischen Spitzenvereinen auf dem Wunschzettel steht, gilt als offenes Geheimnis. Doch viele Klubs werden vom BVB-Angreifer letztlich einen Korb kassieren. Aufgrund dessen sondieren die europäischen Fußball-Schwergewichte den Markt und sollen dabei auch einen wechselwilligen Angreifer aus Italiens höchster Spielklasse im Blick haben.

Dusan Vlahovic zählt zu den besten Mittelstürmern der Serie A. In der vergangenen Saison erzielte der Spieler der AC Florenz 21 Treffer und landete in der Torjägerliste hinter Cristiano Ronaldo (29 Tore/damals Juventus), Romelu Lukaku (24/damals Inter Mailand) und Luis Muriel (22/Atalanta) auf dem vierten Platz.

Doch allzu lange kann sich die Fiorentina nicht mehr an den Leistungen des Serben erfreuen, denn Vlahovic hat eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags abgelehnt. Das bestätigte Klubchef Rocco Commisso am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung. Demnach wollte Florenz Vlahovic zum "bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte" machen. Aber der 21-Jährige hat andere Pläne.

Wie das Portal "Don Balón" behauptet, könnte Vlahovic in den kommenden Monaten in den Fokus zahlreicher europäischer Topklubs rücken. Demnach beschäftigen sich der FC Liverpool, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Atlético Madrid mit einer Verpflichtung des Florenz-Profis.

FC Schalke 04 hatte 2020 angeblich Interesse

So bezeichnet das Portal Vlahovic gar als "Option B" für Erling Haaland. Doch zumindest der FC Arsenal und Tottenham Hotspur dürften beim BVB-Star gar nicht erst eine Chance haben. Immerhin müssen die beiden Londoner Vereine auch in dieser Saison wieder um die Qualifikation für die Champions League bangen.

Der zehnfache Nationalspieler Vlahovic wechselte im Sommer 2018 von Partizan Belgrad nach Florenz. Im vergangenen Jahr wurde Vlahovic mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Doch künftig dürfte Vlahovic Einsätze in der Champions League anstreben. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Juventus an einem Transfer interessiert. Allerdings soll Florenz 90 Millionen Euro fordern. Somit droht sich der Transferpoker um Vlahovic in die Länge zu ziehen.