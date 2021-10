ÖFB-U19 mit tollem Start in EM-Quali

GEPA Pictures/ Csaba Doemoetoer

Muharem Huskovic schlug als Erster zu

Österreichs U19-Nationalmannschaft ist mit einem klaren Erfolg gegen Estland in die Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Jahr gestartet.

Beim 4:0 im Rahmen des Miniturniers in Ungarn am Mittwoch fielen nach der frühen Führung durch Muharem Huskovic (2.) die entscheidenden Tore aber erst nach einer Stunde. Nikolas Veratschnig (60.), Adis Jasic (65.) und Lorenzo Coco (73.) trafen für die Elf von Trainer Martin Scherb binnen weniger Minuten.

Weitere Gruppengegner sind Belarus (am Samstag) und Gastgeber Ungarn (kommenden Dienstag). Die Top zwei steigen in die Elite Runde der Qualifikation auf, die im Frühjahr 2022 erneut im Turnierformat ausgespielt wird. Die EM findet im kommenden Sommer in der Slowakei mit acht Teilnehmern statt.

