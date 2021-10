U21 muss auf Moukoko verzichten

Noah Wedel via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko ist verletzt

Antonio Di Salvo muss bei seinem Debüt als U21-Bundestrainer auf Sturmjuwel Youssoufa Moukoko verzichten.

Wie der DFB am Mittwochabend mitteilte, reiste der 16-Jährige aus dem Teamhotel ab und fehlt am sowohl am Donnerstag gegen Island in der EM-Qualifikation (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) als auch am Dienstag (17.30 Uhr) in Ungarn.

"Leider hat er sich ein wenig verletzt, er ist gerade im MRT", sagte Di Salvo am Mittwoch: "Er hat sich eine leichte Muskelverletzung zugezogen."

Di Salvo hatte vor seiner besonderen Premiere in seiner Heimatstadt Paderborn die Wichtigkeit des Dortmunders unterstrichen: "Er ist ein herausragendes Talent. Er war für uns auch schon in den ersten Qualifikationsspielen wichtig." Moukoko war bei seinem ersten Spiel im September in San Marino (6:0) zum jüngsten Spieler und Torschützen der U21-Geschichte geworden. Auch in der zweiten Partie in Lettland (3:1) traf der Linksfuß.

Für Di Salvo ist die Leitung der wichtigsten deutschen Nachwuchsmannschaft die erste Station als Cheftrainer. Seit 2016 stand der frühere Bundesliga-Profi seinem Vorgänger Stefan Kuntz als Assistent zur Seite, gemeinsam gewannen sie 2017 und 2021 die EM. Für Di Salvo gibt es deshalb "keinen Grund, viel zu ändern. Letztendlich geht es um Details, eine andere Ansprache und Humor."