Funkel bezeichnet Nagelsmann als "Pech" für den BVB

Friedhelm Funkel lobte die neuen Trainer des FC Bayern und BVB

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag kassierte der FC Bayern seine erste Saisonniederlage. Dennoch rechnet Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel nicht damit, dass Klubs wie der BVB den Münchnern die Meisterschaft streitig machen können.

"Die Hoffnung auf einen heißen Titelkampf teile ich nicht", schrieb Funkel in seiner "kicker"-Kolumne und erklärte: "Julian Nagelsmann macht es bei Bayern zu gut, nichts anderes hätte ich prophezeit. Julian ist ein sehr intelligenter Trainer und Mensch."

Der neue Übungsleiter des FC Bayern könne gut mit Topstars wie Leroy Sané umgehen und habe beim deutschen Rekordmeister nur Nuancen verändert. "Zu glauben, mit diesem Trainerwechsel könne Bayern ins Wanken geraten, war von vornherein abwegig", betonte Funkel.

Dass Nagelsmann auch mit dem FC Bayern Erfolge feiert, ist laut dem 67-Jährigen "das Pech für Dortmund, wo Marco Rose direkt seine Kompetenz und natürliche Autorität bestätigt hat".

Auch der BVB-Coach habe sich schnell bei seinem neuen Klub etabliert. "Die Konstellation mit dem erfolgreichen Interimsvorgänger Edin Terzic war nicht ohne – Marco hat sie souverän gemeistert", lobte Funkel.

1. FC Köln: Funkel schwärmt von Baumgart

Von Steffen Baumgart, Trainer seines Ex-Klubs 1. FC Köln, schwärmte Funkel derweil in höchsten Tönen. "Die Charakterstärke der Spieler habe ich selbst erlebt, eine derart positive Entwicklung dennoch nicht vorhergesehen. Die ist den Verstärkungen geschuldet – und ganz besonders dem Trainer", hob er hervor.

Mit seiner "optimistischen, zugewandten Art" habe Baumgart die Spieler des Effzeh direkt erreicht. "Paradebeispiel ist Modeste, einfach Wahnsinn", so Funkel. Nach der verkorksten Vorsaison galt der Sturm-Oldie schon als abgeschrieben, doch unter Baumgart erlebt Modeste aktuell einen zweiten Frühling, erzielte in der aktuellen Saison schon vier Tore.

Am Ende der Saison sieht Funkel den 1. FC Köln auf Platz neun bis zwölf, "was ein Riesenerfolg wäre", so der Ex-Coach.