Grammozis lässt Latza-Comeback offen

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Gewann zuletzt zweimal in Folge mit dem FC Schalke 04: Trainer Dimitrios Grammozis

Für das Comeback von Kapitän Danny Latza beim FC Schalke 04 gibt es weiter keinen festen Zeitrahmen.

"Danny ist auf einem guten Weg, er ist voll im Soll. In Lübeck ist er aber noch nicht dabei. Wann er wieder zur Verfügung steht, ist schwer zu sagen. Wenn ich etwas sage, dann wäre das womöglich zu forsch", erklärte Trainer Dimitrios Grammozis am Mittwoch.

Man müsse Latza nun "bremsen", so der Schalker Coach. "Wenn am Spielfeldrand irgendwo ein Ball liegt, haut Danny das Ding auf den Platz. Die Sehnsucht, bald wieder mit den Jungs zu trainieren, ist da."

Latza hatte sich im ersten Saisonspiel gegen den Hamburger SV (1:3) eine Außenbandverletzung zugezogen, sich dann im Training wieder herangekämpft und zuletzt einen Rückschlag erlitten.

Trotz des weiter andauernden Ausfalls des Mittelfeldspielers zeigte sich Grammozis nach den Siegen gegen Hans Rostock (2:0) und den FC Ingolstadt (3:0) zuletzt entspannt.

"Es ist schön, wenn man in eine Länderspielpause geht und man sagen kann: Wir haben gut gepunktet. Was mir auffällt, ist, dass die Jungs ein bisschen runterkommen. Nicht nach dem Motto: Wir sind die Superstars und können alles, sondern dass sie total fokussiert sind und sich überlegen, wie man beim nächsten Spiel in Hannover bestehen kann", sagte der Deutsch-Grieche.

FC Schalke 04: "Wettkampfpraxis" durch Testspiel gegen Lübeck

Die Trainingseinheit am Mittwochnachmittag erließ Grammozis seinen Spielern. "Wir hatten erst Videoanalyse, haben danach in der Halle trainiert und waren anschließend bei einer Autogrammstunde. Es war ein langer Tag. Die Jungs haben es gut gemacht, wir hatten viele Inhalte. Deswegen haben wir dann die zweite Einheit am Mittwoch abgesagt", schilderte der 43-Jährige.

Am Donnerstag (18:00 Uhr) steht für die Königsblauen das Testspiel gegen den VfB Lübeck auf dem Programm. "Für uns geht es darum, Wettkampfpraxis zu sammeln und uns Spielfitness zu holen. Wir werden einige Spieler aus unserer U23-Mannschaft dabei haben", sagte Grammozis.

Augenzwinkernd äußerte sich der S04-Übungsleiter zu Mehmet Can Aydin, dem gegen Ingolstadt ein Traumtor per Scherenschlag gelang. Der 19-Jährige bekomme "mittlerweile Freundschaftsanfragen von Karate-Kämpfern – und von Frauen, die Karate machen".