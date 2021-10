Trainings-Zoff zwischen Dárdai und Boateng

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Trainings-Zoff bei Hertha BSC

Oh weh, Hertha BSC: Der kriselnde Fußball-Bundesligist kommt einfach nicht zur Ruhe. Im Training ist es jetzt zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einem offenen Disput gekommen. Erneut stand Rückkehrer Kevin-Prince Boateng dabei im Mittelpunkt - und Trainer Pál Dárdai.

Erst zu Wochenbeginn hatte der "kicker" enthüllt, dass Boateng in einer Übungseinheit mit Neuzugang Ishak Belfodil aneinandergeraten war. Beide sollen sich auf Italienisch beschimpft haben.

Am Dienstagnachmittag hat es beim schwach in die Saison gestarteten Hauptstadt-Klub nun schon wieder gekracht. Diesmal fetzte sich Boateng mit Coach Pál Dárdai, der während einer Einheit als Referee fungierte und in dieser Rolle ein Tor zurücknahm. Diese Entscheidung brachte Boateng wiederum auf die Palme.

"Ach so, bei Fehlentscheidungen diskutieren wir nicht? Nein? Lassen wir alles zu?", soll der 34-Jährige laut "Bild" in Richtung seines Trainers gerufen haben. Der Ungar entgegnete: "Ich bin Schiedsrichter. Warum diskutierst du mit mir?"

Die Situation schaukelte sich weiter hoch, Boatengs Teamkollege Davie Selke musste eingreifen und den aufgebrachten Routinier beruhigen.

Hertha BSC: Keine Geldstrafe für Kevin-Prince Boateng?

Obwohl sich Boateng und Dárdai später auf einem von Hertha in den sozialen Medien geteilten Bild Arm in Arm präsentierten und "Bild" zufolge auch keine Geldstrafe für Boateng geplant ist, zeigt der Zwischenfall doch, wie angespannt das Nervenkostüm in Berlin ist.

Nach der jüngsten Heimniederlage gegen den SC Freiburg (1:2) steckt die Alte Dame im Tabellenkeller fest, sechs Punkte aus sieben Spielen entsprechen bei weitem nicht den Erwartungen.

Auch für Boateng persönlich läuft es bisher überhaupt nicht rund. Fünf Bundesliga-Spiele absolvierte der Mittelfeld-Allrounder, in keinem blieb er über die komplette Dauer auf dem Rasen. Gegen Freiburg wurde er nach 58 Minuten ausgewechselt.