Werder bis Jahresende ohne Woltemade

Nick Woltemade fällt noch einige Wochen aus

Werder Bremen muss bis zum Jahresende auf Nachwuchsstürmer Nick Woltemade verzichten. Der 19-Jährige musste sich am Donnerstag in Berlin einer Operation am linken Fuß unterziehen.

Nach elf Erstliga-Einsätzen seit Februar 2020 stand Woltemade in dieser Spielzeit im Unterhaus nur für 25 Minuten auf dem Platz.

Bei seinem Bremer Bundesliga-Debüt war er erst 17 Jahre und 352 Tage alt und löste damit nach 41 Jahren Thomas Schaaf als jüngsten Bundesliga-Profi der Hanseaten ab.