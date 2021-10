Diagnose da! BVB vorerst ohne Guerreiro

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Raphael Guerreiro wird dem BVB in den kommenden Spielen fehlen

In den vergangenen Wochen zählte Flügel-Allrounder Raphael Guerreiro beim BVB zu den besten Spielern. Umso bitterer, dass der 27-Jährige nun verletzt aus dem Lager der portugiesischen Nationalmannschaft abreisen musste und das ohnehin gut gefüllte BVB-Lazarett vergrößert.

Laut einer Meldung des portugiesischen Verbandes FPF vom Donnerstagmittag fällt Guerreiro für die anstehenden Spiele gegen Katar am Samstag und am 12. Oktober gegen Luxemburg aus.

Am Abend teilte der BVB nach einer Untersuchung dann mit, dass der Linksfuß einen Faserriss erlitten hat und Trainer Marco Rose vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

Ohnehin fallen beim BVB derzeit eine ganze Reihe von namhaften Spielern aus, unter anderem Ausnahmestürmer Erling Haaland und Torhüter Gregor Kobel.

Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko erlitt bei der deutschen U21-Nationalmannschaft eine leichte Muskelverletzung und musste abreisen.

Zudem verließ Thorgan Hazard das Quartier der belgischen Nationalmannschaft vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich am Donnerstag. Nach Informationen des "kicker" plagen den Angreifer Probleme am Sprunggelenk. Zuletzt hatte der 28-Jährige bereits eine Knöchelverletzung.

Auch BVB-Verteidiger Thomas Meunier fehlt Belgien verletzt. Beide sollen nach den freien Tagen jedoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, teilten die Dortmunder mit.