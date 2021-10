Überrascht Flick gegen Rumänien mit Marco Reus?

via www.imago-images.de

BVB-Kapitän Marco Reus in der Startelf der Nationalmannschaft?

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus winkt im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitag (20:45 Uhr) überraschend ein Platz in der Startelf.

Wie "Sport1" berichtet, absolvierte der Offensivspieler des BVB das Abschlusstraining am Donnerstag als Teil der A-Elf. Bleibt es auch für die Partie bei der dieser Einteilung, schenkt Bundestrainer Hansi Flick dem 32-Jährigen also das Vertrauen von Beginn an.

Überraschend käme diese Personalie, weil Reus auf seiner Idealposition hinter der Spitze große Konkurrenz im DFB-Team hat. Kai Havertz vom FC Chelsea bewirbt sich dort um einen Stammplatz, auch Thomas Müller scharrt nach seinem verletzungsbedingten Ausfall in der ersten Länderspielphase unter Flick mit den Hufen.

Flick müsse in diesem Mannschaftsbereich "harte Entscheidungen" treffen, hatte der Routinier des FC Bayern zuletzt erklärt, dort gebe es im Nationalteam aktuell "exzellente Alternativen".

Nationalmannschaft: Startelf-Garantie für zwei DFB-Stars

Glaubt man "Sport1", standen im finalen Training vor dem Rumänien-Spiel neben Reus und Stammtorwart und Kapitän Manuel Neuer auch Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Florian Wirtz sowie Timo Werner in der Startelf.

Zumindest Süle und Rüdiger hatte Flick schon in der Pressekonferenz am Donnerstag einen Einsatz von Beginn an garantiert. "Toni und Niki haben ihre Sache zuletzt sehr gut gemacht und für eine hohe Stabilität gesorgt. Sie werden auch morgen von Anfang an spielen", erklärte der Bundestrainer.

Völlig offen ist noch die Besetzung der Positionen in der Außenverteidigung. Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) werden dort gute Startelf-Chancen eingeräumt. Aber auch Newcomer David Raum (1899 Hoffenheim) sowie Lukas Klostermann (RB Leipzig) könnten gegen Rumänien auflaufen.