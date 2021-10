FC Bayern will wohl mit Top-Talent verlängern

Sven Leifer via www.imago-images.de

Der FC Bayern möchte wohl Nemanja Motika an den Verein binden

Nemanja Motika zählt in der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu den Leistungsträgern. Zwar wartet der Linksaußen in München noch auf eine Berufung in den Bundesliga-Kader, dennoch hat der Rekordmeister mit dem Youngster wohl konkrete Pläne.

Mit 36 Punkten führt der FC Bayern II derzeit die Regionalliga Bayern souverän an. Großen Anteil am gelungen Saisonstart hat Nemanja Motika. Der 18 Jahre alte Flügelspieler erzielte in der laufenden Spielzeit bereits 13 Tore und steuerte zudem sechs Assists bei.

Doch Motika strebt höhere Aufgaben an und möchte künftig in der Bundesliga auflaufen. Der FC Bayern traut dem gebürtigen Berliner diesen Schritt offenbar zu und soll bereits eine Ausweitung der Zusammenarbeit planen.

"Ich habe mit den Leuten vom Verein gesprochen und soll bald einen Profivertrag unterschreiben", verriet Motika dem serbischen Portal "Mozzart Sport". Für die Münchner Nachwuchshoffnung wäre dies "der nächste Schritt und eine Bestätigung".

Motika will beim FC Bayern in die Startelf

Während der Saisonvorbereitung durfte Motika, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis 2023 datiert ist, bereits in der ersten Mannschaft reinschnuppern und kam im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu einem Kurzeinsatz.

"Ich kann mich bereits mit Spielern wie Sane und Coman messen", erklärte der selbstbewusste Motika über seine Rolle. In der Zukunft wolle das Bayern-Talent "ihre Plätze in der Startelf gefährden".

Allerdings ging Motikas Entwicklung in den vergangenen Wochen nicht immer steil nach oben. So erhielt der Außenbahnspieler zu Saisonbeginn einen öffentlichen Rüffel von Regionalliga-Trainer Martín Demichelis.

"Ich habe den Jungs gesagt, für mich sind die drei wichtigen Worte als Trainer: 'Respekt, Disziplin und danach Leistung'", erklärte der Argentinier gegenüber der "tz". Zuvor hatte der Demichelis Motika trotz dessen starken Leistungen nur auf die Bank gesetzt.