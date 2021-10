Halstenberg bestätigt Kontakt zum BVB

motivio via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg bestätigte den Kontakt zum BVB

Im Sommer soll Marcel Halstenberg zwischenzeitlich kurz vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Borussia Dortmund gestanden haben. Nun hat der Linksverteidiger verraten, warum aus dem angedachten Engagement beim BVB nichts wurde.

"Es gab Kontakt, aber das Ganze war vor allem wegen meiner Verletzung nicht umsetzbar", erklärte der 30-Jährige im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Halstenbergs Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Juni aus, auch deshalb spielte sein Noch-Arbeitgeber mit dem Gedanken, ihn zu verkaufen.

Der Abwehrmann zum Stand der Dinge: "Ich wollte nicht unbedingt weg von RB, habe hier eine wunderbare und erfolgreiche Zeit und mich auch nicht verzockt. Wir haben uns einfach nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Und dann schauen alle Parteien, wie es weiter gehen kann. Jetzt sehen alle klare Bilder."

Ob ein ablösefreier Wechsel nach Dortmund 2022 eine Option ist, ließ der aktuell verletzte deutsche Nationalspieler offen. "Was im Sommer passiert, ist weit weg", stellte Halstenberg klar und ergänzte: "Ich arbeite hart an meinem Comeback für RB Leipzig."

Schlechte Erinnerungen an den BVB

Seine letzten Eindrücke vom BVB waren ohnehin nicht die besten. Mitte Mai war Halstenberg Teil der Leipziger Elf, die im DFB-Pokalfinale gegen die Borussen mit 1:4 (0:3) unterging.

"Der BVB hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt. Wir hatten genauso viele Topchancen, aber drei, vier liegenlassen", erinnerte sich der Routinier, der das Duell als extrem intensiv beschrieb: "Ich hatte nach 75 Minuten Wadenkrämpfe. Hatte ich noch nie."

Halstenberg war 2015 vom FC St. Pauli zum damaligen Zweitligisten nach Leipzig gewechselt und in der Folge nicht nur am Aufstieg, sondern auch am dauerhaften Sprung in die Spitzengruppe der Bundesliga beteiligt. Bislang kam er für den Verein in 185 Pflichtspielen zum Einsatz.