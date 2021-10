Haalands Trikot-Wahl in Instagram-Clip sorgt für Wirbel

Noah Wedel via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland hat mit seiner Trikotwahl überrascht

Aktuell schuftet Erling Haaland in Spanien für ein schnelles Comeback bei Borussia Dortmund. Umso überraschender war die Trainingskleidung des BVB-Stars in einem am Donnerstag veröffentlichten Kurz-Video.

Am Abend postete Erling Haaland bei Instagram einen Zusammenschnitt seiner Übungen auf einem Rasenplatz in Marbella. Dabei trug der Torjäger jedoch kein BVB-Outfit, sondern eins vom argentinischen Kult-Klub Boca Juniors aus Buenos Aires.

Warum der Norweger ausgerechnet dieses Trikot wählte, ließ viele Fans in den sozialen Medien zunächst rätseln. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit brachte jedoch Aufklärung.

Deshalb trainierte Erling Haaland im Boca-Trikot

Ausschlaggebend war offenbar Haalands ehemaliger Dortmunder Teamkollege Leonardo Balerdi, der den Verein mittlerweile gen Marseille verlassen hat. Als beide noch gemeinsam für den BVB aufliefen, rührte der Argentinier regelmäßig die Werbetrommel für seinen Ausbildungsklub Boca Juniors.

"Ich habe ihn in den Wahnsinn getrieben. Ich habe ihm Videos von den Fans, Fotos vom Stadion und allem, was mit Boca zu tun hat, gezeigt. Ich habe ihm erzählt, wie es sich anfühlt, in 'La Bombonera' zu spielen, was etwas Einzigartiges war. Und ich habe ihm Videos vom Stadion gezeigt, als die Fans beim Jubel ausrasteten", verriet Balerdi im Mai.

Offenbar haben seine Worte gefruchtet: Haaland besorgte sich ein Trikot des weltbekannten Klubs und präsentierte es nun stolz den Fans.

Haaland bleibt nach BVB-Abschied sicher in Europa

Dass die Boca Juniors allerdings zu den möglichen neuen Arbeitgebern des umworbenen Angreifers zählen, ist ausgeschlossen.

Allgemein wird erwartet, dass Haaland Dortmund im kommenden Sommer verlässt, als wahrscheinlichste Ziele gelten Spanien (Real Madrid) und England (Manchester United, Manchester City, FC Liverpool). Aufgrund einer Klausel kann Haaland wohl für 75 Millionen Euro wechseln.