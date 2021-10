Nächster VfB-Profi mit Corona infiziert

Alexander Keppler via www.imago-images.de

Roberto Massimo (l.) reiste nach positivem Corona-Test von der U21 ab

Bei der U21-Nationalmannschaft hat es einen Coronafall gegeben. Roberto Massimo vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart wurde positiv auf das Virus getestet.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Tag nach dem 3:2 (1:1) gegen Israel in Paderborn mit. Der 20-Jährige reist vom Team ab und begibt sich in häusliche Isolation.

Massimo stand am Donnerstag beim ersten Spiel des neuen Cheftrainers Antonio Di Salvo nicht im Kader, die DFB-Auswahl könne laut Mitteilung ihren Aufenthalt in der Klosterpforte Marienfeld wie geplant fortsetzen.

Am Sonntag reist der Titelverteidiger nach Szeged, wo am Dienstag (17:30 Uhr/ProSieben Maxx) das vierte EM-Qualifikationsspiel in der Gruppe B ansteht.

Am Mittwoch war bereits Sturmtalent Youssoufa Moukoko wieder abgereist, der 16-Jährige von Borussia Dortmund hatte eine leichte Muskelverletzung erlitten.