Feuer im Andorra-Stadion vor England-Spiel

Feueralarm im Nationalstadion von Andorra

Ein Brand im Nationalstadion von Andorra hat einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen England den Bühnenbau für Kommentatoren und Kameras zerstört. Es war zunächst unklar, ob auch der Kunstrasen Schaden genommen hat, schrieb die Zeitung "el Periodic".

Das Spiel der Mannschaft des kleinen Fürstentums in den Pyrenäen sei "im Prinzip nicht gefährdet", zitierte die Zeitung den Präsidenten des nationalen Fußballverbandes Andorras, Felix Alvarez. Auslöser des Brandes, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, waren möglicherweise Schweißarbeiten, berichtete die Zeitung "Diari d'Andorra".

Die Partie am Samstag (20.45 Uhr) wird dabei komplett von einem weiblichen Schiedsrichter-Team geleitet, was ein Novum in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft ist. Schiedsrichterin ist die Ukrainerin Kateryna Monzul, die von zwei Kolleginnen an der Linie begleitet wird. Video-Schiedsrichterin ist die Französin Stephanie Frappart.

apa