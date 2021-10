Badstuber huldigt Müller: "Top 5 unter den Bayern Legenden"

imago sportfotodienst

Holger Badstuber und Thomas Müller spielten lange gemeinsam für den FC Bayern

Beim FC Bayern holten Holger Badstuber und Thomas Müller zahlreiche Titel. Während der Innenverteidiger die Münchner 2017 verließ, läuft der Angreifer nach wie vor für den deutschen Rekordmeister auf. Badstuber schwärmte nun in höchsten Tönen von seinem Ex-Teamkollegen.

"Unter den Bayern-Legenden ist er in den Top 5", sagte Badstuber, der mittlerweile beim FC Luzern in der Schweiz spielt, im "Sport1"-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Im selben Atemzug nannte der Abwehrspieler Größen wie Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Bastian Schweinsteiger, Sepp Maier und Oliver Kahn. "Da gibt es viele Hochkaräter aber Thomas gehört in diese Kategorie", betonte Badstuber.

Müller sei trotz seiner steilen Karriere immer "ein authentischer Kerl" geblieben. "Das merken die Fans, die Leute, sein Umfeld. Deshalb ist er ein beliebter Spieler, mit dem man sich identifizieren kann. Das hat er durchgezogen und eine große Karriere gemacht. Chapeau!", schwärmte Badstuber weiter.

"Parade-Beispiel für einen treuen Spieler"

Müllers Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2023 datiert. Badstuber hofft, dass der Nationalspieler auch darüber hinaus für den deutschen Rekordmeister aufläuft. "Ich hoffe, dass er es bis zum Ende bei den Bayern durchzieht. Denn es kommt heutzutage nicht mehr oft vor, dass ein Spieler von Anfang bis Ende beim gleichen Klub spielt. Er ist ein Parade-Beispiel für einen treuen Spieler", hob der 32-Jährige hervor.

Badstuber und Müller spielten von 2009 bis 2017 zusammen bei den Profis des FC Bayern. Sechs Meistertitel, drei DFB-Pokal-Siege und einen Triumpf in der Champions League feierten die beiden zusammen.

2017 verließ Badstuber die Münchner zunächst per Leihe zum FC Schalke 04 eher er sich dem VfB Stuttgart anschloss. Zu dieser Saison heuerte der Routinier in Luzern an.