Welche Rolle spielt Haaland bei Lewandowskis Verlängerung?

Wie geht es für Robert Lewandowski und Erling Haaland weiter?

Noch ist unklar, ob Robert Lewandowski seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Womöglich hängt die Zukunft des Polen direkt mit der von BVB-Stürmer Erling Haaland zusammen.

Wie "Sport1" berichtet, finden derzeit keine Vertragsgespräche zwischen den Bayern-Bossen und Lewandowskis Berater Pini Zahavi statt. Grund für die ins Stocken geratenen Verhandlungen könnte Erling Haaland sein.

Der TV-Sender vermutet, dass der FC Bayern zunächst die Entwicklung im Poker um den Goalgetter des BVB abwarten will, ehe man bei Lewandowski eine Entscheidung trifft.

Sollte sich die Möglichkeit eines Haaland-Transfers ergeben, würde der FC Bayern sicherlich nicht tatenlos zuschauen. Vor einigen Wochen hatte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon grundsätzliches Interesse an dem Norweger bekundet.

"Das ist ein Top-Spieler, auch ein super Junge, wie ich höre", sagte er im Doppelpass: "Da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure."

Haaland-Entscheidung im Winter?

Dass Haaland beim FC Bayern als Backup für Lewandowski agiert - oder anders herum - ist allerdings ausgeschlossen. Fest steht aber, dass Haland den BVB im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von mindestens 75 Millionen Euro verlassen kann.

Laut "Sport1" hat sich Haaland noch nicht entschieden, ob er von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und sich einem Topklub anschließt oder ob er auch in der kommenden Saison für den BVB spielt.

Dem Bericht zufolge soll die Entscheidung allerdings in der Winterpause gefällt werden. Die Bundesliga ruht in dieser Saison vom 19. Dezember bis zum 07. Januar.

Lewandowski will sich auf den FC Bayern konzentrieren

Ebenfalls offen ist die Zukunft von Robert Lewandowksi. Vor wenigen Wochen bestätigte der Pole, dass er sich in seiner Karriere noch einmal ein neues Abenteuer vorstellen könnte.

Allerdings betonte Lewandowski gleichzeitig: "Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen. Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen." Er sei derzeit "zu 100 Prozent auf Bayern München fokussiert, ich denke an nichts anderes als an meine Mannschaft", versicherte Lewandowski.