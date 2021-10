So wäre Marius Wolf beinahe beim VfL Bochum gelandet

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Marius Wolf wechselte von Eintracht Frankfurt zum BVB

Bevor Marius Wolf zu Borussia Dortmund wechselte, feierte er mit Eintracht Frankfurt den Sieg im DFB-Pokal und den Einzug in die Europa League. Doch beinahe wäre der heutige BVB-Profi gar nicht bei der SGE sondern beim VfL Bochum gelandet.

Nachdem Wolf in der Saison 2016/2017 bei Hannover 96 in die zweite Mannschaft versetzt wurde, begab sich der Rechtsaußen auf die Suche nach einer neuen Herausforderung.

Wie Autor "Ronald Reng" in seinem Buch "Der große Traum" berichtet, wollte der VfL Bochum Wolf im Winter 2016 vom niedersächsischen Hauptstadtklub ausleihen.

Demnach war Wolf zwei Tage vor dem Ende der Transferfrist bereits in Bochum, um den Medizincheck für den damaligen Zweitligisten zu absolvieren. Doch bevor es dazu kam, erhielt der heute 26-Jährige einen Anruf vom damaligen SGE-Sportdirektor Bruno Hübner.

Nach nur 15 Minuten soll Wolf das Hotel in Bochum wieder verlassen und sich auf den Weg nach Frankfurt begeben haben. Nach rund einem Jahr Leihe zog die Eintracht die Kaufoption für Wolf und stattete ihn mit einem Vertrag bis zum 2020 aus.

Mit starken Leistungen spielte sich der gebürtige Coburger aber in den Fokus des BVB. Nach dem Pokal-Triumpf mit Eintracht Frankfurt schloss sich Wolf im Sommer 2018 schließlich dem Revierklub an. Fünf Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Wolf etabliert sich im zweiten Anlauf beim BVB

In Dortmund konnte sich Wolf aber zunächst nicht durchsetzen. Nach Leihen zu Hertha BSC und zum 1. FC Köln läuft der Allrounder in dieser Saison wieder für den BVB auf - und das mit Erfolg.

In der aktuellen Saison stand Wolf schon in acht Pflichtspielen auf dem Platz. Einmal durfte er sogar von Beginn an ran. Mit seinen Einsatzzeiten ist der Angreifer zufrieden. "Ich kämpfe jeden Tag im Training. Im Fußball geht es schnell, so dass man auf mehr Spielzeit kommen kann. So, wie es bisher gelaufen ist, bin ich ganz zufrieden", sagte er vor Kurzem zu "Transfermarkt.de".