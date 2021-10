Sagenhafte Prämien: Neue Enthüllung um Barcas Größenwahn

Xavier Bonilla via www.imago-images.de

Ronald Koeman steckt mit dem FC Barcelona in der Krise

Der FC Barcelona steckt nach jahrelanger Misswirtschaft derzeit in einer tiefen sportlichen und wirtschaftlichen Krise. Nun sind neue Details über die waghalsigen finanziellen Methoden der Katalanen durchgedrungen.

Wie Radiosender "RAC1" aus Barcelona unter Berufung auf zwei Verträge, die dem Sender vorliegen, berichtet, zahlte Barca unter der Führung des inzwischen abgetretenen Präsidenten Josep Maria Bartomeu nicht nur horrende Gehälter an seine Stars. Auch die Prämienstruktur bei den Katalanen hatte damals astronomische Dimensionen.

Demnach haben Spieler in der Ära Bartomeu allein elf Millionen Euro kassiert, wenn sie die Hälfte der Saisonspiele absolvierten. Beim Erfüllen des Vertrages winkten zudem bis zu 15 Millionen Euro Prämie. Auch für gute Leistungen in der Champions League wurden die Barca-Stars fürstlich entlohnt. Für das Erreichen der K.o.-Runde stand in den Verträgen ein Bonus von 1,2 Millionen Euro, bei einem möglichen Triple-Sieg hätten die Stars sogar 3,6 Millionen Euro eingestrichen.

Bereits im Januar hatten Enthüllungen zum Vertrag von Lionel Messi für Erstaunen gesorgt. Der spanischen Zeitung "El Mundo" zufolge hatte Barca unter Bartomeu einen Deal mit dem Argentinier geschlossen, der diesem innerhalb von fünf Jahren 555 Millionen Euro einbrachte.

Hinzu kamen in der Ära des Ex-Präsidenten etliche teure Spielerverpflichtungen wie Ousmane Dembélé oder Philippe Coutinho (je etwa 135 Millionen Euro), die ihr Preisschild nie wirklich rechtfertigen konnten.

Milliardenschulden plagen den FC Barcelona

Inzwischen ist das ganze Ausmaß des finanziellen Größenwahns unter Bartomeu sichtbar geworden. Den FC Barcelona plagen aktuell unfassbare 1,35 Milliarden Euro Schulden, allein in der Saison 2020/21 schrieb der Verein einen Verlust von 481 Millionen Euro.

Der Schuldenberg trieb den 26-fachen spanischen Meister zuletzt derart in die Enge, dass der Klub im Sommer den Vertrag mit Vereinslegende Lionel Messi nicht verlängern konnte. Als Neuzugänge konnte Barca zudem nur ablösefreie Spieler verpflichten.

Seitdem befindet sich der ehemalige Vorzeigeklubs auf sportlicher Talfahrt. In der Liga liegen die Katalanen nach sieben Spielen aktuell nur auf den neunten Tabellenplatz, in der Champions League droht nach zwei Niederlagen zum Auftakt bereits das Aus in der Gruppenphase.