Reus' letzter großer Frühling in der Nationalmannschaft?

EIBNER/Michael Memmler via www.imago-images.de

Marco Reus (2.v.r.) stand gegen Rumänien in der deutschen Startelf

Im gereiften Fußballeralter von 32 Jahren hofft Marco Reus auf sein womöglich letztes großes Leistungshoch im Trikot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der BVB-Kapitän will sich unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick einen Stammplatz auf der Zehner-Position erkämpfen. Größter Konkurrent: Thomas Müller vom FC Bayern München.

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien überzeugte der Dortmunder Reus am Freitagabend mit vielen starken kreativen Momenten. Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich wurde vom Routinier vorbereitet, dreimal suchte er beim 2:1-Heimerfolg der deutschen Elf selbst den Torabschluss.

Bis zur 67. Minute durfte Reus Eigenwerbung betreiben, ehe er Thomas Müller weichen musste - seinem Hauptkonkurrenten im Kampf um einen Stammplatz unter Hansi Flick.

"Der Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall da. Wir haben qualitativ sehr gute Spieler im offensiven Bereich, Da muss man sich immer anbieten", weiß der BVB-Star in den "Ruhr Nachrichten" selbst am besten Bescheid über die knifflige Situation im DFB-Team. Dass ausgerechnet Thomas Müller zuvor unter Hansi Flick auch beim FC Bayern München der vielleicht wichtigste Feldspieler war und unter dem 56-Jährigen praktisch gesetzt war, sieht Reus nicht als Problem an.

BVB-Kapitän Reus: "Geht nur im Miteinander"

"Letztlich geht es nur im Miteinander, das betrifft jeden Einzelnen", so Reus, der im Trikot der deutschen Nationalmannschaft beileibe nicht immer eine glückliche Figur abgab.

Viele große Turnier verpasste der Starspieler von Borussia Dortmund verletzungsbedingt (zum Beispiel die WM 2014 und die EM 2016) oder verzichtete auf eine Teilnahme (EM 2021). Seine bisher einzige WM-Teilnahme 2018 in Russland endete mit dem bekannten Vorrunden-Desaster in einem Fiasko.

Anschließend schien eine Fortsetzung der Laufbahn des BVB-Urgesteins beim DFB lange Zeit fraglich. Die WM-Endrunde 2022 könnte die womöglich letzte Gelegenheit für Reus sein, für die Nationalmannschaft doch noch ein großes Turnier zu spielen. Derzeit scheint der zweimalige Fußballer des Jahres in Deutschland motivierter denn je, diese Chance zu nutzen.