Dänen für Kristensen gegen ÖFB-Team klarer Favorit

Kristensen ist in Salzburg zum Schlüsselspieler avanciert

Sein Land bei einem großen Turnier zu vertreten, ist eines der großen Karriereziele von Rasmus Kristensen. Das Ticket für die WM 2022 in Katar könnte der Salzburg-Legionär am Dienstag (20.45 Uhr) mit dem dänischen Nationalteam ausgerechnet gegen Österreich fixieren. Die Dänen gehen in Kopenhagen als klarer Favorit in die Partie, haben sie doch alle ihre sieben bisherigen Quali-Partien in Gruppe F zu Null gewonnen.

"Ein Blick auf die Tabelle sagt in diesem Fall schon sehr viel aus", erklärte Kristensen gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. "Aber wir sind nicht nur deshalb Favorit, wir haben auch ein Heimspiel und eine richtig gute Mannschaft mit viel Qualität." Der dänische Fußball befinde sich derzeit in einer sehr guten Ära. "Viele dänische Spieler zeigen in Europa auf, spielen bei Topclubs. Der Tabellenstand ist sicher kein Zufall", meinte der 24-Jährige.

Im März fertigten die Dänen die Österreicher in Wien mit 4:0 ab, danach stürmten sie bei der EM bis ins Halbfinale. Warum das dänische Team derzeit über das österreichische zu stellen sei, wollte Kristensen nicht beurteilen. "Wir sind wirklich gut unterwegs. Österreich hat es, glaube ich, bei der EM ordentlich gemacht. Warum es in der WM-Qualifikation jetzt nicht so läuft, kann ich aber nicht sagen."

Große Konkurrenz für Kristensen

Er selbst absolvierte im September beim 1:0-Sieg auf den Färöern sein erstes A-Länderspiel. "Für mich war das eine große Ehre, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen." Der Rechtsverteidiger musste lange warten, die Konkurrenz auf seiner Position ist mit Valencias Daniel Wass und dem Ex-Austrianer Jens Stryger Larsen (Udinese) besonders groß. Zudem kann auch Atalanta-Bergamo-Star Joakim Maehle die Rolle bekleiden.

Kristensen schaffte es dennoch auch für das Doppel gegen die Republik Moldau (4:0) und Österreich in den 23-Mann-Kader von Teamchef Kasper Hjulmand. "Das gibt mir zusätzlich Kraft und Selbstvertrauen, auch für meine Ziele mit dem FC Red Bull Salzburg", sagte der Antreiber über seinen Erstauftritt in der Nationalmannschaft.

Führungsspieler Kristensen

In der dänischen U21 war Kristensen einst Kapitän. In Salzburg ist er zum Führungsspieler gereift, trägt bei Abwesenheit von Andreas Ulmer auch die Schleife. "Es ergibt sich halt einfach in gewissen Situationen, dass manche Spieler vorangehen und Verantwortung übernehmen", schilderte der Däne. "Wichtig dabei ist, dass man authentisch bleibt und sich nicht verstellt." Kristensen ist ein unbändiger Arbeiter, bei den Bullen hat er zuletzt ein neues Level erreicht. "Ich denke, dass meine Leistungen auch in der letzten Saison in Salzburg schon ziemlich gut waren", meinte der Außenspieler.

Nach seinem Fünf-Millionen-Transfer von Ajax Amsterdam zu Salzburg im Sommer 2019 hatte er noch mit leichten Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. "Anfangs war es so, dass ich mich an den etwas anderen Fußball gewöhnen musste. Ich hatte in dieser Phase aber auch noch mehrere Verletzungen." Knie- und Oberschenkelprobleme warfen ihn zurück. "Mittlerweile habe ich aber einen guten Rhythmus und kann meinen Teil zu den Erfolgen beitragen." Kristensens Vertrag in Salzburg läuft bis 2025 - gut möglich, dass er auch davor schon Begehrlichkeiten weckt. Nicht zuletzt, wenn er mit Dänemark zur WM fährt.

