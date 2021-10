So denkt Manuel Neuer über sein Karriereende

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Manuel Neuer (r.) saß gegen Rumänien nur auf der Ersatzbank

Mit 445 absolvierten Bundesliga-Partien ist Manuel Neuer aktuell der Profi mit den meisten Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus. Wie lange der Torwart und Kapitän des FC Bayern München noch auf höchstem Niveau spielen will, verriet er jetzt in einem Zeitungsinterview.

Für den Keeper der Deutschen Nationalmannschaft, der am kommenden Montag nach überstandenen Adduktorenproblemen wohl vor seiner Rückkehr ins Tor steht, ist klar, dass in naher Zukunft noch kein Karriereende in Sicht ist.

"Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist", stellte Neuer im Gespräch mit der "Bild" klar.

Gleichzeitig erklärte der Weltklasse-Schlussmann, was eine Fortsetzung seiner aktiven Spielerlaufbahn in den kommenden Jahren bedingt: "Das hängt von gewissen Faktoren ab: von der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe. Ich möchte nicht unter Schmerzmitteln trainieren. Ich muss meine Leistung bringen können. Ich muss von der Mannschaft gebraucht werden. Und ich muss Spaß und richtig Bock haben", so der mittlerweile 35-Jährige weiter.

Neuer stieg in diesem Jahr auch zum ersten Torwart der Deutschen Nationalmannschaft mit mindestens 100 Länderspielen auf. Derzeit steht der DFB-Kapitän bei 106 Einsätzen für die A-Nationalmannschaft.

Neuer sicher: "WM-Titel ist realistisch!"

Als nächstes großes Karriereziel hat der Bayern-Star für sich ausgegeben, noch einmal Fußball-Weltmeister mit dem DFB-Team zu werden, nachdem er bereits 2014 den vierten Stern für Deutschland geholt hatte.

"Wir wollen Weltmeister werden! Das ist das Ziel unserer Mannschaft", meinte Neuer unmissverständlich und fügte hinzu: "Der WM-Titel ist realistisch! Wir haben eine Chance. Wir wollen wieder an die Weltspitze."

Besonderes vertrauen setzt der Routinier dabei in die Arbeit des neuen Bundestrainers Hansi Flick, unter dem Neuer beim FC Bayern im letzten Jahr gleich sechs Titel gewonnen hatte. "Er weiß von 2014, wie es funktioniert – da stand er mit Jogi Löw an der Seite. Gemeinsam können wir das schaffen", zeigte sich Neuer zuversichtlich.

Flick hatte vor seinem Wechsel zu den Münchnern im Jahr 2019 über zehn Jahre lang bereits als Co-Trainer und Sportdirektor beim DFB gearbeitet.