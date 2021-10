Erster Topklub wohl endgültig raus aus Haaland-Poker

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Alle Spitzenklubs dieser Fußball-Welt stehen Schlange beim Bundesligisten Borussia Dortmund, um sich schon im kommenden Jahr die Dienste von Superstar Erling Haaland zu sichern. Die BVB-Tormaschine wird von den Branchenkönigen aller Top-Ligen in Europa umworben. Ein großer Name muss jetzt aber wohl vorzeitig den Rückzug antreten.

Laut spanischer Medienberichte zieht sich der FC Barcelona aus dem Werben um Erling Haaland zurück. Vizepräsident Rafa Yuste bestätigte das am Sonntag in einem Interview mit der Sportzeitung "Mundo Deportivo".

"Bis zum nächsten Sommer werden wir sehen, wie die Situation ist und was wir uns für Neuverpflichtungen leisten können", so der Barca-Funktionär, dessen Klub in höchstem Maße verschuldet ist und aufgrund der finanziellen Misere derzeit vor einer ungewissen Zukunft steht. Yuste hatte seinen offiziellen Posten als "Erster Vizepräsident Sport" bei der Blaugrana im März dieses Jahres unter dem neuen Vereinspräsidenten Joan Laporta übernommen.

Yuste betonte zwar, dass BVB-Starstürmer Haaland zweifelsohne "einer der Besten der Welt" sei und aufgrund seiner Qualität ein logisches Transferziel für die Katalanen. Aufgrund der Sparzwänge des Klubs sei es aber äußerst unwahrscheinlich, dass sich der FC Barcelona im nächsten Jahr einen derart kostspieligen Transfer wird leisten können.

Vizepräsident kritisiert "katastrophale" Finanzpolitik beim FC Barcelona

"Zuerst müssen wir neue tragende Wände in ein Haus einbauen, welches wir in Trümmern vorgefunden haben. Wir konzentrieren uns zuerst darauf, dieses Haus zu stabilisieren", stellte der Vizepräsident klar.

Die Finanzpolitik und Wirtschaftsplanung beim 26-maligen spanischen Meister sei in den letzten Jahren "katastrophal" gewesen. "Es wurden Spieler gekauft, ohne zu wissen, ob sie bezahlt werden können", meinte Yuste, der im Barca-Präsidium für die sportlichen Belange verantwortlich ist.

Neben dem FC Barcelona gelten auch die internationalen Eliteklubs wie FC Chelsea, Manchester City, FC Bayern München, Real Madrid oder Paris Saint-Germain als große Interessenten in der Causa Erling Haaland, der beim BVB noch einen laufenden Vertrag bis 2024 besitzt.