Klopp enthüllt: Diese Legende hätte ich gerne trainiert

Joe Giddens via www.imago-images.de

Jürgen Klopp ist bereits seit 2015 in Liverpool

Beim FC Liverpool und zuvor beim BVB hat Jürgen Klopp schon viele Superstars trainiert. Robert Lewandowski, Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Sadio Mané oder Virgil van Dijk: All diese Größen des Weltfußballs waren schon Spieler unter dem zweimaligen Welttrainer. Jüngst hat sich der 54-Jährige dazu geäußert, welche Legende er allzu gerne ebenfalls mal gecoacht hätte.

Im Gespräch mit dem Portal "This is Anfield" brauchte der Teammanager des FC Liverpool nicht lange überlegen bei der Frage, mit wem er am liebsten auch einmal zusammengearbeitet hätte: "Das ist leicht! Es ist Stevie", so der Liverpooler Meistertrainer von 2020 und meinte damit natürlich die Reds-Klubikone Steven Gerrard.

Der langjährige Kapitän der Liverpooler spielte seit seiner Jugend für den Merseyside-Klub und lief anschließend während seiner gesamten Profi-Laufbahn nur für den LFC auf. Alleine in der Premier League absolvierte Gerrard 504 Partien für Liverpool und ist bei dem englischen Traditionsverein eine absolute Legende.

"Stevie und ich zusammen - er als verlängerter Arm auf dem Feld, ich als Trainer. Das wäre toll gewesen", fügte Klopp hinzu, der bereits seit sechs Jahren Teammanager beim 19-maligen englischen Meister ist.

Gerrard gilt als Favorit auf Klopp-Nachfolge beim FC Liverpool

Nach seinem Karriereende als Aktiver sorgte der mittlerweile 41-jährige Gerrard zuletzt auch auf der Trainerbank für Furore. Als Chefcoach der Glasgow Rangers wurde er im Sommer dieses Jahres ungeschlagener schottischer Meister.

Mittlerweile gilt der einstige Mittelfeldstar der englischen Nationalmannschaft als heißester Anwärter auf die Nachfolge Jürgen Klopps, sollte der deutsche Fußball-Lehrer seinen 2024 auslaufenden Vertrag an der Anfield Road nicht mehr verlängern.

Klopp führte den FC Liverpool neben der englischen Meisterschaft im letzten Jahr auch zum Champions-League-Titel 2019. Mit dem BVB wurde er 2011 und 2012 Deutscher Meister und stand 2013 im Endspiel der Königsklasse (1:2 gegen den FC Bayern).