Medien bringen Gladbach-Star bei Barca ins Gespräch

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Denis Zakaria (r.) soll beim FC Barcelona gehandelt werden

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach droht im kommenden Sommer gleich mehrere Stammspieler ablösefrei zu verlieren. Vor allem die Personalien Matthias Ginter und Denis Zakaria beschäftigen die Gladbacher Klubbosse derzeit nachhaltig, wurde mit beiden Stars doch noch keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt. Die Avancen aus dem europäischen Ausland werden derweil immer heftiger. Jetzt könnte sich sogar der FC Barcelona für einen der beiden Spieler interessieren.

Die spanische Zeitung "Sport" bringt Denis Zakaria ganz direkt mit dem katalanischen Klub in Verbindung, der aufgrund seine enormen Schuldenlast unbedingt kostengünstige Alternativen braucht.

Laut dem Medienbericht würde der 24-Jährige gut ins Anforderungsprofil des FC Barcelona passen. Seine Qualitäten als Balleroberer und Arbeiter im Mittelfeld werden von der Sportzeitung ebenso positiv hervorgehoben wie sein defensives Zweikampfverhalten.

Zuletzt wurde Zakaria bereits mit dem italienischen Spitzenteam AS Rom von Startrainer José Mourinho in Verbindung gebracht.

Ob sich die Katalanen tatsächlich bereits mit dem Stammspieler der Fohlenelf beschäftigen, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass dem langjährigen Klub des Weltstars Lionel Messi spätestens im kommenden Sommer ein Ausverkauf droht, um dringend benötigte Millionen in die leeren Vereinskassen zu spülen. In diesem Falle wären bei Barca gleich mehrere Planstellen frei, welche dann unter anderem von Zakaria aufgefüllt werden könnten.

Am Niederrhein hoffen die Verantwortlichen derweil immer noch darauf, Zakaria noch von einem Verbleib bei der Borussia überzeugen zu können. Der gebürtige Genfer steht mittlerweile seit vier Jahren in Gladbach unter Vertrag, wechselte 2017 von den BSC Young Boys in die Bundesliga. Für Gladbach hat der Schweizer Nationalspieler bisher 114 Bundesliga-Begegnungen bestritten und dabei elf Treffer erzielt.