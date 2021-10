Bellingham war im Juve-Training - auch Haaland im Fokus

Revierfoto via www.imago-images.de

Hätten auch zu Juventus gehen können: Die BVB-Stars Bellingham und Haaland

Erling Haaland und Jude Bellingham verzaubern die Fans von Borussia Dortmund Woche für Woche. Das Duo des BVB wäre beinahe jedoch beim italienischen Rekordmeister Juventus gelandet.

Fabio Paratici kehrte Serie-A-Gigant Juventus im vergangenen Sommer nach insgesamt elf Jahren den Rücken, um als Managing Director bei Tottenham Hotspur ein neues Kapitel aufzuschlagen. Nun hat sich der ehemalige Juve-Sportchef zu vergangenen Transfer-Schlachten geäußert - und interessante Details geliefert.

"Als Haaland noch bei Molde spielte, hätte er zu uns kommen können", verriet Paratici am Rande des "Festival dello Sport" italienischen Medien. "Aber er entschied sich für Salzburg und anschließend für Borussia Dortmund, wo er von Anfang an mehr Spielzeit bekommen konnte."

Die Aussicht auf Spielpraxis für den jungen Stürmer war bei Juventus keineswegs gegeben. "Es ist als 20-Jähriger viel einfacher bei Dortmund zu spielen als bei einem Klub wie Juventus, vor allem, weil wir zu der Zeit Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín hatten."

Bellingham trainierte bei Juventus mit

Erling Haaland ist nicht der einzige Spieler im Borussia-Kader, der ein Angebot der Turiner vorliegen hatte. Auch Senkrechtstarter Jude Bellingham wurde von der "Alten Dame" umworben.

"Es stimmt, dass Bellingham eine Woche in Continassa (dem Trainingszentrum von Juventus, Anm. d. Red.) verbracht hat, bevor er sich für Deutschland entschieden hat", verriet Paratici zudem. Der junge Engländer wechselte im Sommer 2020 für 20 Millionen Euro vom Zweitligisten Birmingham City und verzückt seither die Fans des BVB.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der mittlerweile einen Vertrag bis 2025 bei Borussia Dortmund besitzt, kommt bereits auf 36 Bundesliga-Spiele. In der laufenden Saison stand er in allen bislang sieben Partien in der Startelf von Trainer Marco Rose.