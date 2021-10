Lahm kritisiert DFB-Elf für fehlende Begeisterung bei der EM

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Vermisste bei der EM die Begeisterung: Philipp Lahm

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat seine Erwartungshaltung an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft formuliert.

"Ich will sehen, dass die Begeisterung, die Freude da ist und überschwappt auf mich. Das hat mir bei der EM teilweise ein bisschen gefehlt", sagte der 37-Jährige, der als Organisationschef für die anstehende Heim-Europameisterschaft 2024 zuständig ist, im TV-Sender "Bild".

"Dass sich die Fans mit den Spielern identifizieren, ist enorm wichtig. Das muss man sich wieder erarbeiten. Mir war immer die Verantwortung, die man gegenüber seinem Land hat, am wichtigsten. Wenn ich es vertreten darf, muss ich immer alles geben", sagte Lahm.

Das in den vergangenen Jahren angespannte Verhältnis der deutschen Zuschauer mit der Auswahl des DFB war zuletzt wieder deutlich besser. So lobte Thomas Müller nach dem 2:1 der Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien in Hamburg die Unterstützung von den Rängen.