U21 um Tabellenführung - Endspiele für U19 und U17

APA/EXPA/JFK

Junior Adamu: Auf seine Torgefahr baut Österreichs U21

Auf der Reise durch den hohen Norden macht Österreichs U21-Nationalteam in Finnland Station. Nach dem Warmschießen gegen Estland (4:0) tritt die ÖFB-Auswahl in der EM-Qualifikation beim Tabellenvierten an, der bei einem Spiel weniger fünf Punkte zurückliegt. Teamchef Werner Gregoritsch erwartet klassische Skandinavier moderner Prägung. Für die nach vier Spielen bei neun Punkten haltenden Österreicher steht am Dienstag (18.30 Uhr) die Tabellenführung auf dem Prüfstand.

Platz eins sei eine schöne Momentaufnahme, so Rapid-Defensivspieler Emanuel Aiwu. "Die Gruppe ist sehr eng, da kann sich schnell etwas ändern. Klar ist aber auch, dass wir alles dafür tun werden, um die Tabellenführung nicht mehr aus der Hand zu geben." Möglich machen soll das die zuletzt gezeigte Dominanz und Offensiv-Power. Mit 13 Toren liegt die ÖFB-Auswahl in der Qualifikation im Spitzenfeld, Salzburg-Stürmer Junior Adamu ist mit fünf Treffern Top-Torschütze.

Finnland ist nach einer Heimniederlage gegen Kroatien (0:2) und einem 1:1 in Aserbaidschan zwei Spiele sieglos. Davon wolle sich Rot-Weiß-Rot auf dem Weg zur Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien nicht blenden lassen. "Die Finnen haben für mich absolut Qualität. Sie spielen nicht nur klassisch skandinavisch mit viel Robustheit. Sie sind ein Team, das modern Fußball spielen will, das den Ball gut laufen lässt und sie versuchen im Pressing Umschaltmomente zu kreieren", sagte Gregoritsch, um sogleich Zuversicht zu betonen: "Wenn wir aber mit der Energie, die uns bisher ausgezeichnet hat, mit dieser Zielstrebigkeit und unserer Spielfreude auftreten, dann haben wir die Qualität, das Spiel zu gewinnen."

Um die Gruppe A weiterhin anzuführen, wird dies wohl auch in Tampere notwendig sein. Denn Kroatien (9 Punkte wie AUT) und Norwegen (6) treffen auf die Kellerteams Aserbaidschan (1) und Estland (0). Beide Verfolger haben ein Spiel weniger als die Österreicher absolviert.

Lederer-Elf braucht Sieg

Bereits vor Endspielen stehen die U19 und U17. Beide treffen mit Slowenien beziehungsweise Ungarn auf die jeweiligen Tabellenführer in ihren Gruppen. Will die von Oliver Lederer betreute U19 die Quali-Chance realistisch halten, ist am Dienstag in Traiskirchen ein Sieg notwendig. Die Junioren der U17 (Trainer Martin Scherb) brauchen beim Miniturnier in Ungarn gegen den Gastgeber noch zumindest einen Punkt, um in die nächste Quali-Phase aufzusteigen.

apa