Fünfter Coronafall beim VfB Stuttgart

Florian Müller vom VfB Stuttgart hat sich mit Corona infiziert

Die Corona-Situation beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart verschärft sich weiter. Mit Stammtorhüter Florian Müller (23) verzeichnete der Tabellenzwölfte seinen bereits fünften positiv getesteten Spieler binnen einer Woche.

Nach Waldemar Anton und Erik Thommy hatten sich im Laufe der vergangenen vier Tage auch Ersatzkeeper Fabian Bredlow und U21-Nationalspieler Roberto Massimo mit dem Virus infiziert.

"Wir haben nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelungen rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag in einer Klubmitteilung: "Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen."

Die weiteren Testergebnisse des Kaders sowie der Trainer und Betreuer seien negativ ausgefallen. Da das Team über das Wochenende trainingsfrei hatte, konnte das Mannschaftstraining am Montagnachmittag wieder aufgenommen werden. Torhüter Müller sowie alle weiteren infizierten Profis befinden sich in häuslicher Quarantäne. Stuttgart gastiert am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach.