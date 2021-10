Union-Trainer Fischer als Panda-Namensgeber

Matthias Koch via www.imago-images.de

Nach Urs Fischer wurde ein Panda benannt

Tierische Ehrung für Urs Fischer: Im Berliner Tierpark ist ein Roter Panda nach dem Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin benannt worden.

Der Schweizer war zuvor schon Taufpate des im Juni geborenen Panda-Nachwuchses, der nun den Namen 'Urs' trägt. Der Tierpark hatte zusammen mit Union im September zur Namensfindung aufgerufen und hunderte Vorschläge erhalten.

Die Entscheidung traf eine dreiköpfige Jury. "Ich freue mich natürlich, dass so viele Unioner und Tierpark-Fans den Namen 'Urs' vorgeschlagen haben", sagte Fischer, der seit 2018 bei Union im Amt ist und die Berliner in die Bundesliga geführt hatte. Am Montag hatte der 55-Jährige seinem Taufpaten und Namensvetter dann auch einen Besuch abgestattet.