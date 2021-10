Nagelsmann erklärt: Das muss gegen Bayer besser werden

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern Tabellenführer bleiben

Am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr) steht der FC Bayern München vor einer wichtigen Auswärtshürde in der Fußball-Bundesliga. Das punktgleiche Bayer Leverkusen soll geschlagen und ein direkter Konkurrent somit vorerst distanziert werden. Im Vorfeld des Duells mit der Werkself stellte Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann klare Forderungen an seine Mannschaft.

Wenige Tage vor dem Spitzenspiel Zweiter gegen Erster in der Bundesliga war der Coach des FC Bayern gegenüber der "Abendzeitung München" zunächst voll des Lobes für den kommenden Kontrahenten.

"Leverkusen macht es unglaublich stabil, wir freuen uns auf ein echtes Spitzenspiel in der Liga. Ich habe Leverkusen jedes Jahr auf dem Zettel, weil ich finde, dass sie einen guten Blick für Spieler und einen qualitativ hochwertigen Kader haben", so Nagelsmann, der ergänzte: "Wenn man sieht, wie jung die Spieler sind, ist das schon stark."

Nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause weiß der 34-Jährige derweil genau, was sich im Spiel seiner Mannschaft schleunigst wieder verbessern muss, um auf die Siegerstraße zurückzukehren.

FC Bayern droht Platz vier bei einer Niederlage

"Es geht generell darum, dass wir einen guten Anschluss haben müssen, gerade wenn die Gegner so tief stehen und wir in der Restverteidigung aktiv sind, um uns weitere Umschaltwege zu ersparen", erklärte der Cheftrainer, der mit seinem Team in praktisch jedem Pflichtspiel einen dominanten Spielansatz pflegt und über viel Ballbesitz, eine hohe Verteidigungslinie und schnelles Umschalten die Gegner beherrschen will.

Gegen die Frankfurter Eintracht sei seine Elf insgesamt "zu anfällig" gewesen. In einigen Situationen habe die Nagelsmann-Truppe zudem "sehr viel Glück sowie einen wieder einmal sehr guten Manuel Neuer gehabt, der uns vor mehr Gegentoren bewahrt hat." Nagelsmann stellte klar: "Das kann definitiv besser werden."

Ein Sieg gegen Bayer Leverkusen ist aus Münchner Sicht fast schon eine Pflichtaufgabe. Im Falle einer Niederlage droht dem Rekordmeister das Szenario, bis auf den vierten Tabellenplatz durchgereicht zu werden.